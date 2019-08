El Ayuntamiento de Sevilla denunciará a Magrudis en la Fiscalía "por ocultación de datos y falta de colaboración"

Publicada el 29/08/2019 a las 10:24 Actualizada el 29/08/2019 a las 10:44

El Ayuntamiento de Sevilla ha comunicado la noche de este miércoles su decisión de, productora de la carne mechada de la que deriva el brote de listeriosis que mantiene a, con tres afectados ya fallecidos, "en la investigación que se está llevando a cabo con motivo de la alerta sanitaria por listeria monocytogenes decretada y coordinada desde la Junta de Andalucía", como recoge Europa Press.La decisión, según el Ayuntamiento, surge después de que este miércoles el equipo de inspectores haya detectado en la fábrica de Magrudis "a las administraciones y, por tanto,decretada por la comunidad autónoma"."Así se ha comunicado a la Junta de Andalucía en el día de hoy", señala el Consistorio, después de que la Junta haya anunciado que ha decidido, bajo la premisa de que ha tenido constancia de "al menos dos productos que no aparecían en los listados (de productos de Magrudis) facilitados" por el Ayuntamiento.Concretamente, según el Ayuntamiento, se han detectado "devoluciones de chorizo, chorizo picante y morcilla, productos que no estaban en la lista entregada por la empresa de artículos en distribución"."De hecho, durante las inspecciones. En cualquier caso, toda la actividad y la distribución de la empresa, incluidos estos artículos pese a no estar en ninguna lista, estaba paralizada y los productos retirados del mercado. De hecho, se ha detectado su existencia a partir de su devolución por parte de distribuidores", defiende el Ayuntamiento.Los inspectores tomarán ahora muestras de estos productos para que se realicen los correspondientes análisis tal y como se ha hecho ya con el resto de artículos que distribuía Magrudis. Así, además de la carne mechada, "los resultados han sido de presunto positivo para el lomo al pimentón y el lomo al jerez, mientras que han resultado negativos para el chicharrón, la manteca colorá, la zurrapa de lomo, la zurrapa de hígado y la pringá", precisa el Consistorio.