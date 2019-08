Estrasburgo avala de nuevo la doctrina española que rechaza descontar a los terroristas el tiempo de condena cumplido en el extranjero

Publicada el 29/08/2019 a las 10:46 Actualizada el 29/08/2019 a las 11:11

Ninguna razón para apartarse de la jurisprudencia

El(TEDH), con sede en Estrasburgo, ha avalado este jueves en una nueva sentencia la doctrina de losque rechaza descontar a los terroristas el tiempo de condena cumplido en el extranjero.Es la tercera vez que Estrasburgo resuelve sobre la acumulación de penas, siempre de forma favorable al Estado español, a raíz de los, aunque esta vez también había recurrido un exdirigente del grupo terrorista Grapo, Fernando Silva Sande.En concreto, concluye en su sentencia que la queja --que presentaron Silva Sande, condenado por el secuestro de Publio Cordón y otros crímenes, y los históricos etarras Juan Luis Aguirre Lete Isuntza y Julián Achurra Egurola, Pototo, ambos condenados por su participación en el secuestro de José Antonio Ortega Lara; Iñaki Bilbao e Idoia Martínez García--Al igual que los dos grupos de etarras sobre los que se había pronunciado ya el TEDH, en este caso alegaban vulneración de los artículos 7 y 5 de la, relativos a la imposibilidad de aplicar la ley con carácter retroactivo cuando sea perjudicial para el reo y sobre la detención ilegal, que los demandantes relacionan con el hecho de que van a superar el máximo de 30 años en prisión si se tienen en cuenta los años cumplidos en Francia.Pero aparte de recordar que en España ningún tribunal se ha pronunciado a favor de los recurrentes con respecto a la acumulación de penas, ni la Audiencia Nacional ni el Tribunal Supremo, el TEDH también se fija en esta y en su propia jurisprudencia para no verAdemás, los magistrados de Estrasburgo consideran que las negativas a la acumulación de las condenas que dieron en estos casos los tribunales españoles "no alteraron la duración máxima de las penas en España, queLa sentencia dice que, en cualquier caso, "en el momento en que cometieron los delitos penales y en el momento de la adopción de las decisiones de acumulación y/o límite de las penas, la, en un grado razonable, la"Los solicitantes no podrían haber creído razonablemente mientras cumplían sus penas de prisión y en el momento de la adopción de la acumulación y el límite máximo de las condenas (la reforma legislativa de 2014), que se tendría en cuenta la duración deen este límite de 30 años previsto por la Ley penal española", apunta.