Iglesias dice que habrá Ejecutivo "en horas" si Sánchez añade a su última oferta algunas competencias

Excusas para un Gobierno en solitario

El 5% del Presupuesto

Programa socialista

El secretario general de Podemos,, ha señalado este jueves que si el PSOE vuelve a ofrecer ahora a Unidas Podemos entrar en el Gobierno con una, y "en cuestión de horas" habrá Ejecutivo.En una entrevista a la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Iglesias ha explicado que mantienen así la misma posición de julio cuando en el Pleno de investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez, reclamaron que se sumara a esos ministerios las competencias estatales en políticas de empleo.No obstante, y a pesar de este nuevo movimiento,de Gobierno para su partido y ha añadido que "si el PSOE quiere elecciones las va a haber", por lo que le ha pedido "" hacia sus votantes y que les diga a las claras que quiere una repetición electoral. "Si no las quiere, que negocie", ha añadido."Quien decide que vayamos a elecciones es el PSOE, tienen la llave", ha reiterado para luego subrayar que ese escenario sería una equivocación porque. Iglesias ha indicado que desde la formación morada se lo están "poniendo muy fácil" a Sánchez y opina que quizá el problema sea que los socialistas no quieren sentarse a hablar y quePara Iglesias,para evitar sentarse con los morados en una mesa de negociación. Apunta que después de que el líder socialista dijera que el escollo era Pablo Iglesias, lo que motivó que él "diera un paso a un lado", y tras enviarles un documento con medidas programáticas y de reparto de competencias en agosto, nadie puede sostener que ellos no estén teniendo iniciativa para desencallar la situación."Que el PSOE dice que no soy de fiar, bien, ya me he quitado.¿Que vayamos con las manos en la cabeza y de rodillas?", se ha preguntado.En este sentido, ha añadido que dado que "Iglesias se fue", a partir de ahí, pero apunta que aun así las hicieron trabajando el documento en agosto. Seguimos emplazando al PSOE a que se siente a negociar", ha añadido, para luego recordarle a los socialistas que la responsabilidad de formar gobierno es de quien ha ganado las elecciones.Para el líder morado también se trata de una excusa cuando desde las filas del PSOE se dice que Podemos no puede entrar en una coalición de Gobierno porque "vienen de la nada". "Eso no lo puedo aceptar", ha recalcado, para añadir que Felipe González tampoco tenía mucha experiencia de Gobierno en el 82.En este punto, ha invitado a Pedro Sánchez a que hable con el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, o con la presidenta de Baleares, Francina Armengol, y que les pregunte sobre la capacidad de gobierno de los morados en esas comunidades, donde sí hay coaliciones de ambos partidos.Además,, y se ha preguntado: "¿Acaso su propuesta duraba solo dos días?, ¿acaso los principios del PSOE tienen fecha de caducidad?".Tras reiterar en varias ocasiones que, le ha echado en cara que esta consistía básicamente en darles un ministerio de los 17 que existen actualmente (Sanidad) y en otorgar a los morados una Vicepresidencia "simbólica" sin capacidad de coordinación de políticas.A esto, argumenta, Sánchez añadió dos secretarías de Estado reconvertidas en ministerios: Vivienda e Igualdad. Lamenta que sumando las competencias de todas estas carteras,, mientras que por proporción les correspondería más.Con todo, aceptaría esa oferta de los socialistas en caso de que sumaran esas competencias en empleo porque en Podemos sus propuestas "no duran 48 horas", pero avanza que hasta la fecha Pedro Sánchez sólo se ha puesto en contacto con él para felicitarle por el nacimiento de su hija.Sobre el programa que preparan desde el PSOE con el objetivo de sumar apoyos para que salga adelante una previsible investidura de Sánchez, Iglesias ha lamentado que conozca los detalles del mismo gracias a la Cadena Ser, y ha indicado que, para avanzar en el acuerdo, que los periodistas tenga el documento antes que los partidos "no es lo mejor". "Si tienes una copia pásala y lo estudio esta tarde", ha ironizado, para luego aseverar que no están dispuestos a que se dé un gobierno a la portuguesa.dimos el gobierno al PSOE tras la moción de censura y se tradujo en un gobierno débil e inestable que acabó en elecciones", ha dicho, para luego pedir a Sánchez "altura de miras" y más teniendo en cuenta la situación política europea. "¿No te parece más sensato, Pedro, hacer lo que han hecho tus barones en las comunidades autónomas?", ha preguntado.