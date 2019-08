Podemos asegura que el acuerdo de Gobierno en La Rioja "sigue en pie" tras la polémica por el nombramiento de su diputada como consejera

Publicada el 29/08/2019 a las 23:02 Actualizada el 29/08/2019 a las 23:33

Renuncia de Martín

Respuesta del sector "oficial"

Podemos La Rioja ha asegurado quede la región hace unos días "sigue en pie" tras el nombramiento, no aprobado por su equipo técnico, de la diputada morada Raquel Romero. La Cadena Ser había adelantado, citando fuentes de la formación, que el pacto se daba por roto.Andreu anunció durante la tarde de este jueves que. Sin embargo, Podemos no la había propuesto a ella, sino a la secretaria de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Logroño, Nazaret Martín. Pero esta renunció durante la mañana del miércoles . La formación morada critica, según la Cadena Ser, que la presidenta haya seleccionado a una persona no planteada por ellos y han atacado a la socialista por, recoge la emisora.La presidenta, por su parte, señaló que "nuestra prioridad es la estabilidad". Por ello, explicó que Romero, además de participar en las negociaciones para conformar un acuerdo de gobierno, y firmar dicho pacto, "ha comunicado su presencia como consejera". Por ello,Estos días agitados en la formación morada comenzaron con un comunicado el sábado, 24 de agosto, en el que Podemos anunció que la titular de la Consejería iba a ser la secretaria del Grupo Municipal de Unidas Podemos en Logroño, Nazaret Martín.Una decisión, que según indicaba había sido tomada por el Equipo Técnico –máximo órgano colegiado de dirección de Podemos en nuestra La Rioja–, y que suponía, asimismo, que su única diputada regional, Raquel Romero, seguiría al frente del Grupo Parlamentario.Precisamente, Romero fue durante unos instantes protagonista durante la segunda sesión del debate de investidura que iba a elegir a Concha Andreu como presidenta del Gobierno de La Rioja, el martes 27 de agosto de 2019.Prácticamente una hora antes de la elección,que las lágrimas de Romero provenían de las disputas con su formación a la hora de negociar puestos claves en la Consejería. Sin embargo, la propia afectada indicó que habían sido porque había recibido un mensaje que "le había emocionado".Un día después, el miércoles, 28 de agosto, en una intervención en un programa de televisión nacional, la parlamentaria de Podemos sorprendió declarando queEsa misma noche, llegó a las redacciones, pasadas las 22,00 horas, una nota de prensa del partido en La Rioja, en la que anunciaba que Nazaret Martín renunciaba a ser la representante de Podemos en el Consejo de Gobierno de La Rioja por razones "personales"En el mismo comunicado, se anunciaba que hoy jueves, 29 de agosto –día en que Andreu ha tomado posesión de su cargo como presidenta– una reunión para aprobar una nueva propuesta de nombramiento, que sería comunicada al Partido Socialista Obrero Español en La Rioja; así como al Consejo de Coordinación Estatal de Podemos.De hecho, está mañana fuentes de Podemos han informado a Europa Press que la persona elegida para ocupar la Consejería de la formación morada en La Rioja –tras la reunión del Equipo Técnico– era, trasladando, como habían anunciado, está decisión a los socialistas.Sin embargo, a media mañana, a través de un comunicado, remitido a los medios de comunicación, con el emblema "En La Rioja Podemos", y que, según algunas fuentes, correspondería a parte de la formación cercana a la diputada regional Raquel Romero,en el nuevo Gobierno regional presidido por la socialista Concha Andreu.En esta nota, esta parte de Podemos La Rioja ha criticado que la reunión que se ha celebrado esta mañana –momentos antes de la toma de posesión de Andreu–A ello suman, además, que esta convocatoria se ha realizado "con un escaso margen de previsión", ya que ha coincidido con el acto institucional de toma de posesión de la presidenta de La Rioja, Concha Andreu, "un evento de magnitud protagonista de la agenda oficial, conocida por la sociedad".Momentos después de conocerse el comunicado del entorno de Romero, los medios de comunicación han recibido una comunicación "oficial" (palabra remarcada en mayúsculas) de Podemos La Rioja, firmada por el Equipo Técnico de la formación morada en la comunidad.Un texto breve, apenas nueve líneas, en el que se indica que "ante la aparición de algunos comunicados falsos difundidos en nombre de Podemos La Rioja, les informamos que", para dar a continuación dos direcciones de email.