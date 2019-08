Rufián insta a Sánchez e Iglesias a llegar a un acuerdo: "El horno no está para bollos"

Publicada el 29/08/2019 a las 17:15 Actualizada el 29/08/2019 a las 17:33

No ponerse de acuerdo es una irresponsabilidad

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha celebrado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya puesto ya fecha a reunirse con Unidas Podemos, puesto que es "mejor tarde que nunca", pero les ha instado aporque "el horno no está para bollos".En declaraciones en los pasillos del Congreso, Rufián ha sido preguntado por los planes del Gobierno decon los partidos políticos y concretamente con Unidas Podemos, cuyos votos son imprescindibles para la posible investidura de Sánchez: "Mejor tarde que nunca –ha señalado–. Es una buena noticia que hablen".Según ha explicado, ha pasado ya un mes desde la investidura fallida y PSOE y Podemos "están con los mismos discursos". "Y el horno no está para bollos –ha avisado–.A su juicio, "es hora de hacer política" y "no ponerse de acuerdoporque los líderes del PP, de Ciudadanos y de Vox están "aplaudiendo con las orejas". "Este pato lo vamos a pagar todos, toda la izquierda. Somos el único obstáculo para que Santiago Abascal (Vox) no sea ministro".Horas antes de estas declaraciones, Rufián ya había expresado en las redes sociales su descontento con la actuación de Sánchez e Iglesias. "Jamás a dos políticos les importó tanto quién tiene la razón en las causas de su desacuerdo y tan poco las consecuencias para centenares de miles de ciudadanos del mismo., escribió.El pasado mes de julio, Esquerra Republicana votó en contra de la investidura de Pedro Sánchez en la primera votación, pero en la segunda se pasó a la abstención animando a socialistas y morados a llegar a un acuerdo. Esa abstención de ERC, que cuenta con 15 diputados,con los votos de PSOE, Unidas Podemos, PNV y Compromís.