Sánchez presentará el martes un programa para reiniciar la negociación que incluirá medidas de Podemos

Tras un mes de reuniones con colectivos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya tiene lista la propuesta de programa con la que pretende retomar la negociación con Unidas Podemos. Tal y como ha anunciado el PSOE, Sánchez presentará este documento -que contiene 300 medidas-, en un acto público con el que busca hacer un último intento para conseguir ser investido antes del 23 de septiembre, fecha tope en la que, si no hay Gobierno constituido, se convocarán elecciones.Fuentes socialistas detallan que las medidas que están incluidas en el documento se basan en los documentos España Avanza, que presentó el PSOE el pasado 18 de julio, y Propuestas para retomar el diálogo,, que fue rechazado por los socialistas ese mismo día. Asimismo, según el partido, el escrito contiene varias de "las propuestas e iniciativas planteadas por las organizaciones y expertos (en total, más de 350) de la sociedad civil con las que Pedro Sánchez ha mantenido y mantendrá 24 reuniones durante el mes de agosto"."El documento de 300 medidas asume y hace propias la mayor parte de las propuestas realizadas por Unidas Podemos y por las organizaciones y expertos de la sociedad civil", sostienen igualmente fuentes del PSOE, que señalan que, no obstante, la propuesta programática que presentará Sánchez el martes está abierta a la modificación.que se produzcan en las próximas fechas", señalan estas fuentes.No obstante, a los socialistas y Unidas Podemos les sigue separando la composición del Gobierno que tendría que aplicar ese programa de medidas pactado. El PSOE insiste en conformar un Ejecutivo en solitario, mientras que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, volvió a plantear pocos minutos después de que se hiciera pública la propuesta de los socialistas que solo negociará un Gobierno de coalición."Nosotros vamos a leer el documento con atención", pero "si los programas no van acompañados deluego no se cumplen", afirmó Iglesias en una entrevista en la Cadena SER, donde también sostuvo que "lo sensato es que nos pongamos de acuerdo en un Gobierno de coalición". "Nosotros hemos tomado la iniciativa y hasta hemos aceptado un veto, pero la responsabilidad de sacar adelante una investidura es del partido que gana las elecciones", zanjó.