Ciudadanos apoyará una comisión de investigación sobre Avalmadrid si es "jurídicamente posible" y presenta una PNL para desvincularla de la Comunidad

Publicada el 30/08/2019 a las 12:22 Actualizada el 30/08/2019 a las 13:07

El Grupo Parlamentario de Ciudadanos (Cs) en la Asamblea de Madrid "no tendrá ningún problema" en apoyar una, que ya han anunciado que presentarán varios grupos de la oposición, si la iniciativa es "rigurosa, seria y sobre todo jurídicamente posible".Así lo ha indicado esta mañana portavoz de Cs en el Parlamento regional, César Zafra, sabiendo que sus votos en la Mesa de la Asamblea son fundamentales para que salga adelante dicha comisión. Zafra también ha anunciado hoy que presentará una Proposición No de Ley (PNL) para que la Comunidad de Madridde esta entidad semipública."Creemos que es el momento que la Comunidad dé este paso. En la anterior legislatura presentamos varias iniciativas, preguntas y comparecencias para saber lo que estaba ocurriendo. En esta nueva etapa lo mejor es desvincularse completamente de Avalmadrid porque visto lo visto, ha añadido.Para el portavoz de la formación naranja, el nuevo Gobierno regional tiene que dejar de aportar fondos a esta sociedad semipública y ofrecer cualquier tipo de colaboración con la Justicia. "Una vez Cs está en las institucionesy dar cualquier transparencia posible para que la Justicia pueda investigar si ha ocurrido cualquier irregularidad en Avalmadrid", ha agregado.No obstante, Zafra no ha afirmado con rotundidad que este nuevo Gobierno cierre esta sociedad de garantía recíproca, aunque si fuese por ellos "estarían encantados de hacerlo", ya que ha apuntado que todo depende del "resto de socios", en alusión a. "Espero que lo que haga el Gobierno es desvincularse del accionariado", ha insistido.De momento, según ha explicado, tras el cese de la presidenta de Avalmadrid, el consejero de Economía,–que fue nombrado por Ciudadanos– tendrá que nombrar un nuevo equipo con sus direcciones generales y una de ellas es la que estará a cargo de Avalmadrid. "Nosotros encontraremos una persona profesional y que pueda representar bien ese cargo", ha indicado.Zafra también se ha comprometido a que si durante esta legislatura cualquier persona del PP "se ve manchada" por algún tipo de irregularidad tanto en este caso de Avalmadrid como en el resto,. "Lo mejor es que haya un gobierno transparente para que no veamos lo que ha pasado en anteriores legislaturas", ha apostillado.Por ello, el diputado de Cs ha subrayado quede la anterior legislatura, en la que ya vieron que en Avalmadrid, incluso antes de que su partido entrara en la Asamblea, había "ciertas irregularidades y no estaba funcionando ni estaba trabajando como debería". "Es el momento de cambiar y con un Gobierno de Ciudadanos hay que apostar por la regeneración transparencia porque un Avalmadrid desprestigiado lo único que hace es dañar a la Comunidad y las pymes", ha concluido.Aquí puedes leer la PNL de Ciudadanos: