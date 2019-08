Compromís dice que el PSOE y Podemos deberían hablar de una "puñetera" vez y "rebajar sus exigencias" para formar Gobierno

Publicada el 30/08/2019 a las 10:40 Actualizada el 30/08/2019 a las 10:41

Baldoví cree que habrá elecciones

El portavoz de Compromís en el Congreso,, ha insistido en que elpara conformar un Gobierno, aunque ha confesado queen que no se vayan a celebrar unas segundas elecciones."El sentido común les dicta que se siente y que hablen de una puñetera vez y que no dejen pasar los días de esta manera tan lamentable, que se pongan manos a la obra", ha señalado Baldoví en una entrevista en Las mañanas de RNE, recogida por Europa Press, donde ha confesado queque está teniendo el PSOE por "dejar pasar los días" para negociar.Desde su punto de vista, lo mejor que puede hacer el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, es reunirse "a puerta cerrada y sin decir nada" con los líderes políticos e intentar llegar a un acuerdo, porque hasta ahora "se está hablando todo a través de los medios de comunicación y de tuits" y ha considerado que "el sentido común" dicta que se sienten a negociar en persona porque todavía están a tiempo.Además, el diputado valenciano ha advertido quedel Gobierno es con un acuerdo con "Unidas Podemos, PNV, PRC y Compromís". "Yo apelaría a la generosidad de todas las partes, no sólo de Podemos, también la altura de miras que debe tener el PSOE porque no hay otra vía", ha añadido.Sin embargo, ha asegurado que es "menos optimista" en cuanto a que se forme Gobierno en septiembre y se eviten una repetición de elecciones puesto que le inquietó "mucho" las intervenciones del Pleno de ayer en el Congreso por parte del PSOE y Unidas Podemos porqueentre ambas.Baldoví también ha reconocido que si él hubiera estado en julio en la piel del secretario general de Unidas Podemos, Pablo Iglesias,en ese momento, tres ministerios y una vicepresidencia. "Pero insisto, no creo que debe ser solo por parte de UP quien rebaje las exigencias, también el PSOE, que el martes presentará su proyecto, pero es importante que el martes pase del qué a quién", ha puntualizado.Aunque ha subrayado queya que comparte su postura de pedir ministerios en la negociación porque "va en el ADN" de los políticos. Del mismo modo se ha mostrado compresivo con el PSOE al comprender que no quieran formar un Gobierno de coalición, aunque, ha insistido en que "cuando uno tiene que negociar, parte desde un punto de partida pero tiene que llegar a un acuerdo".