Dimite el alto cargo andaluz de Cultura acusado por la oposición de conflicto de intereses

Publicada el 06/08/2019 a las 06:00 Actualizada el 05/08/2019 a las 21:54

No hay tranquilidad en el Gobierno andaluz de PP y Cs, ni siquiera en agosto. El discurso de "estabilidad" que a todas horas propaga el Ejecutivo presidido por Juanma Moreno (PP) se topa con continuas dimisiones . Este lunes le ha tocado a Fernando Francés , que deja el cargo comotal y como adelantó ABC y confirmó la Consejería de Cultura.El cese se hará oficial en el próximo Consejo de Gobierno.La trayectoria de Francés como alto cargo del Gobierno andaluz ha estado marcada por la polémica a raíz de que El Cultural publicase que la actividad empresarial de Francés lo situaba en una posición deLa consejera de Cultura, Patricia del Pozo (PP), defendió en mayo a Francés porque había dejado de ser propietario de la empresa Gestión Cultural y Comunicación un día antes de ser nombrado alto cargo, aunque se cuidó de afirmar que no había incompatibilidad con la información que tenía "a día de hoy".de la consejera en su propio alto cargo.Gestión Cultural y Comunicación es adjudicataria del CAC, el museo del que fue director Francés hasta su nombramiento como alto cargo de la Junta. Tanto el PSOE como Adelante Andalucía han acusado a Francés de conflicto de intereses. El parlamentario socialista Javier Fernández calificó a Francés como "activo tóxico de la consejería". Francés es muy próximo a Elías Bendodo, consejero de Presidencia y hombre fuerte del Gobierno andaluz.El propio Francés afirma que está "quemado".para contribuir a un cambio cultural y artístico en Andalucía y desde luego las bases para el cambio están construidas, pero ni esa satisfacción equilibra cierto coste", señala en su carta de despedida, dirigida a la consejera de Cultura, Patricia del Pozo (PP).No ha sido la única controversia en torno a Francés. Este mismo mes fue citado a declarar por un juzgado de Santander, para el próximo 23 de octubre, por presuntamente dar una bofetada a la artista Marina Vargas en una feria de arte. "Sufrí hace un año una agresión en la Feria de Arte de Santander.", declaró la artista gaditana a Málaga Hoy Un juzgado de Málaga investiga además a Francés por, supuestamente, invitar al artista conocido como Invader a colocar unos mosaicos en edificios protegidos, lo que podría suponer un delito contra el Patrimonio.La Fiscalía de Málaga también investigó a Francés por supuestas irregularidades en la compra de obras de arte en su etapa en el CAC, pero archivó el caso."Aunque llevo tiempo madurando esta idea, en sólo una semana de distancia veo las ventajas de una vida distinta.. Pues bien,. La ilusión se ha evaporado. Y no por las jornadas interminables, por los incendios y los marrones, sino por la sensación de que la energía que he tenido que poner en cada logro no me compensa en lo personal. [...]", señala Francés en su carta de despedida, dirigida a la consejera. Añade: "A la gestión de lo público le iría mucho mejor si se le aplicasen modelos sin prejuicio alguno, de la experiencia civil y privada, en la que aspectos como oportunidad política no se tienen en cuenta porque lo importante es conseguir los objetivos para que el ciudadano pueda disfrutar de servicios públicos óptimos y en el menor tiempo posible".En la carta apunta a la cúpula de la consejería, dirigida por Patricia del Pozo: "Los criterios basados en el conocimiento del sector, en la selección por la calidad, en la ausencia absoluta de sectarismo político y en el pragmatismo en la gestiónFrancés se considera en la misiva "el más independiente y menos político de los políticos de la Junta de Andalucía" y le anuncia a la consejera que se toma un tiempo "sabático", aunque al mismo tiempo dice que se dedicará a sectores como el turismo y a proyectos de "desarrollo social" de niños y jóvenes discapacitados. Francés no cita en su carta las distintas polémicas en que se ha visto envuelto.El Gobierno andaluz suma con este al menos 14 ceses, entre renuncias y dimisiones, menos de siete meses después de su formación. La sangría de altos cargos afecta fundamentalmente a Cs , con diez.