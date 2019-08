Retirado un lote de atún de aceite de girasol de la marca Dia por la presencia de toxina botulínica en una lata

Publicada el 30/08/2019 a las 17:56 Actualizada el 30/08/2019 a las 18:37

La Xunta inspeccionó Frinsa después de la alerta y no detectó "ninguna anomalía" en el tratamiento para las conservas

Nueva inspección este viernes

El Grupo Dia retiró "de forma" el pasadoelen aceite de girasol de 900 gramos 19/154 023 02587, fabricado por Frinsa y con fecha de caducidad de diciembre de 2022, tras el aviso de una posible contaminación con la. Un análisis en el Centro Nacional de Alimentación realizado este juevesla presencia de esta toxina en, informa Europa Press.Según la información de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), dependiente del Ministerio de Sanidad, se han registradopor consumo de una ensaladilla casera que contenía la lata de atún donde se ha detectado la sustancia tóxica. Tres de ellos ya han sidoy "no hay constancia" de más afectados.Todo el lote que ha sido retirado está compuesto por, según han precisado fuentes de Dia a Europa Press, pero solo se ha detectado la toxina botulínica en la lata que consumieron los afectados. En un año, la compañía distribuye "aproximadamente 1,3 millones" de este tipo de latas. Los productos, ya inmovilizados, se distribuyeron a establecimientos de Dia en Asturias, Castilla y León, Cataluña, Aragón, La Rioja, Murcia, Navarra, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana, donde en cualquier casoAnte las primeras sospechas, la AESAN activó el pasado 9 de agosto laa nivel nacional. En base a estas sospechas, Grupo Dia ha pedido a sus clientes que hayan adquirido el lote que "en su tienda más cercana". De forma "proactiva", Dia ha anunciado que "con los clientes susceptibles de haber adquirido este producto utilizando todos los canales que sean necesarios". "Hemos estadocon las autoridades sanitarias, 24 horas al día", añaden fuentes de la compañía."Dia lamenta profundamente los inconvenientes que haya podido causar a sus clientes y avanza que seguirá manteniendo los más altos estándares de exigencia en la calidad y seguridad alimentaria en todos sus procesos", se ha defendido la cadena de supermercados en un comunicado. La empresa puntualiza que esta toxina "solo se produce en la, cuando se está trabajando con el atún; es imposible que se produzca en un frigorífico o al trasladarla de un sitio a otro". Por eso, apuntan que la toxina "se desarrolló en ely no se eliminó".Tanto la AESAN como Dia han insistido en que todas las personas que tengan en su domicilio el lote retirado "y lo devuelvan al punto de venta". Dia se ha comprometido a recuperar el producto implicado que pueda estar en posesión de sus clientes.La compañía también ha puesto a disposición de los clientes unpara cualquier duda que puedan tener a través del Servicio de Atención al Cliente en el número, que "estará disponible".La Dirección Xeral de Saúde Pública de la Consellería de Sanidade realizó, después de recibir la alerta, una, la empresa proveedora de las latas de atún, y no detectóen el tratamiento para las conservas, tras verificar losy los procesos de esterilización.De ello informa en un comunicado de prensa la consellería, que indica que después de la notificación por parte de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, comenzó "con carácter inmediato" a recabar información "complementaria", al igual que el resto de comunidades requeridas.Asegura que identificó "que todo el producto implicado fue suministrado" a DIA, empresa distribuidora, "no existiendo más existencias fuera de ese distribuidor".Y añade que "paralelamente" mantuvocon la comunidad autónoma de Castilla y León para "evaluar la trazabilidad de los restantes productos empleados en el menú que supuestamente causó esta intoxicación puntual".realizó en la mañana de este viernes una"complementaria", al recibir la comunicación de la agencia de la confirmación de la presencia de toxina botulínica en la muestra del producto abierto y empleado en el plato elaborado por los pacientes. Los casos se detectaron en Castilla y León y los pacientes fueron ingresados en el Complejo Asistencial de Salamanca y de Zamora."Esta visita a la industria de hoy por la mañana tuvo por objetoel mantenimiento preventivo al que se somete el autoclave en el que se elaboró el lote identificado previamente", explica Sanidade.El departamento autonómico también ha solicitado a la empresa un nuevo estudio de distribución de temperatura y test de penetración del calor del autoclave implicado, con el objeto de verificar "el correcto funcionamiento del mismo".La agencia trasladó el, según la Xunta, a las comunidades autónomas de Asturias, Castilla y León, Madrid y Galicia "unaante la sospecha de cuatro casos de botulismo por una posible, después de una comida familiar en la que el menú incluía ensaladilla". La inspección en Frinsa se realizó el día 13.