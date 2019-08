Publicada el 30/08/2019 a las 13:06 Actualizada el 30/08/2019 a las 13:46

La alerta sanitaria

Consejos a la población

La Consejería de Salud y Familias de Andalucía informa de que, en las últimas horas, han abortado dos mujeres embarazadas quey referían antecedentes de ingesta del alimento contaminado, según informa Europa Press. Este lunes se confirmó también que de los dos abortos producidos antes de la alerta sanitaria, en uno de ellos, una paciente que estuvo ingresada en el Macarena, se produjo por el brote de listeria.En cuanto a nuevos casos de infección por Listeria monocytogenes, no se ha detectado ninguno este jueves. Por tanto, se mantiene en, decretada el pasado 15 de agosto, indica en una nota de prensa el departamento que dirige Jesús Aguirre.A falta de tener los resultados de las pruebas realizadas, la sospecha diagnóstica es que el fallecimiento de los fetos se ha producido por corioamnionitis por listeria monocytogenes. Desde la Consejería se traslada sus condolencias a estas mujeres y sus familias a las que se les ofrece todo el apoyo posible en estas duras circunstancias.Además, el número de pacientes hospitalizados con sospecha de infección o con infección confirmada por Listeria monocytogenes es de 67 -igual que el día anterior-. De los pacientes ingresados este jueves,(24 el día anterior) que están en tratamiento antibiótico y tres pacientes permanecían ingresados en UCI (igual que el día anterior).La distribución por provincias de loses la siguiente: Sevilla, 51 (49 el día anterior), Huelva, 9 (10 en la jornada anterior); Málaga, 3 (4 el día anterior), Cádiz, 3 (igual que el día anterior) y Granada (1, igual que el día anterior). En el resto de provincias no hay pacientes ingresados.En cuanto a los casos confirmados dela mayoría de estos casos se localizan en la provincia de Sevilla, 162 (82%), seguida de Huelva (17 casos), Cádiz (10), Málaga (4) y Granada (4). En las provincias de Almería, Córdoba y Jaén no hay casos confirmados.El portavoz del gabinete técnico creado por la Consejería de Salud y Familias para el seguimiento del brote de listeriosis, José Miguel Cisneros, señala queEl día 15 de agosto, la Consejería de Salud y Familias, a través de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, decretó la alerta sanitaria sobre el producto de carne mechada con el nombre comercial La Mechá, fabricado por la firmacon domicilio en Sevilla capital, tras comprobar que este producto era el agente causante de los brotes de listeriosis registrados en las últimas semanas.Desde ese momento, la Consejería ha informado a los ciudadanos de que dejen de consumir ese producto, sobre el que la Consejería procedió entonces a su inmovilización y retirada del mercado.El pasado viernes 23 de agosto, la Consejería de Salud y Familias amplió la alerta sanitaria a los productos distribuidos por la empresa Comercial Martínez León que comercializa la carne mechada fabricada por Magrudis, con una presunta infracción sobre el etiquetado y a la información sobre el origen de la carne. Al tiempo, la Consejería ha procedido a laSalud y Familias ha remitido una denuncia a la Fiscalía por este reenvasado de los productos de Magrudis. Asimismo, la Consejería ha ampliado la alerta a todos los productos de la empresa Magrudis.El día 28, se extendió la alerta a todos los productos de la empresa Magrudis. Esta decisión se toma tras tener conocimiento de que Magrudis fabricaba al menos dos productos que no aparecían en los listados facilitados a la Consejería a través del Ayuntamiento de Sevilla. El consejero de Salud y Familias,, ha dado instrucciones para denunciar estos hechos ante la Fiscalía.La Consejería de Salud y Familias recuerda a los ciudadanos y sobre todo a las personas de riesgo que han comido o sospechan que pueden haber consumido el alimento contaminado que cAdemás, se recuerda la necesidad de seguir unasy especialmente las relacionadas con la manipulación y el consumo de los alimentos. Igualmente, la Consejería agradece la contribución de la población por el uso responsable de los servicios sanitarios y resalta la excelente labor que están realizando los profesionales del sistema sanitario. Desde la Consejería de Salud y Familias se agradece nuevamente la excelente labor que están realizando los profesionales del sistema sanitario.