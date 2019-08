Un tribunal escocés rechaza bloquear por ahora la decisión de Johnson de suspender el Parlamento

Publicada el 30/08/2019 a las 12:38 Actualizada el 30/08/2019 a las 12:39

Un tribunal escocés ha rechazado este viernes un recurso presentado por un grupo de 75 diputados quehasta el 14 de octubre, como recoge Europa Press.Los parlamentarios habían solicitado el jueves una prohibición interina de la medida, aprobada el miércoles por la reina, al Tribunal de Sesiones de Edimburgo, antes de que se tomara una decisión definitiva al respecto en una vista prevista para el 6 de septiembre.Sin embargo,si bien ha aceptado la petición de los demandantes y ha adelantado al próximo martes la vista en la que se tomará la decisión definitiva, según informan los medios británicos."Poniendo las consideraciones en la balanza, va en el interés de la justicia que esta proceda lo antes posible", ha reconocido el juez al cargo, Lord Doherty, en referencia a la brevedad de los plazos.El juez que representa a los demandantes, Aiden O'Neill', había reclamado el adelanto de la vista. "Existe una urgencia en hacerlo, cualquier demora es perjudicial, no solo para los demandantes sino para el país en su conjunto", ha defendido, según The Guardian.. "Nos alegra que el tribunal se haya pronunciado en contra de la prohibición", ha señalado una portavoz a Sky News.En opinión del Ejecutivo, "no había un buen motivo para solicitarlo" dado que la vista está prevista para la próxima semana y el proceso para la suspensión del Parlamento "no empezará hasta la semana que arranca el 9 de septiembre".Así las cosas, la portavoz de Johnson ha defendido la decisión de suspender el Parlamento, que la oposición considera que es un intento de impedir que puedanal que estaría dispuesto el primer ministro. "El Gobierno necesita adelantar una fuerte agenda legislativa doméstica y a los diputados no se les impide escrutar nuestra salida de la UE", ha subrayado.