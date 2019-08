Vox descarta España Suma, pero se abre a pactar con PP y Cs si en unas nuevas elecciones suman 175 diputados

Publicada el 30/08/2019 a las 11:14 Actualizada el 30/08/2019 a las 11:15

A PP, Cs y PSOE les une el tricentrito

Sánchez me recuerda a Rajoy

El portavoz de Vox en el Congreso,, una alianza electoral al estilo Navarra Suma, perosi después de producirse una repetición electoral las tres formaciones suman 175 diputados."No descarto una coalición con PP y Cs si hay nuevas elecciones, porque el reparto de escaños sería muy diferente al de hoy y no especialmente favorable para la izquierda", ha explicado Espinosa de los Monteros en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, en la que ha rechazado la fórmula España Suma."Para eso no estamos, no queremos contribuir a consolidar la inmigración ilegal, la ideología de la izquierda o contribuir al despilfarro económico como están haciendo en la Comunidad de Madrid", ha explicado el diputado de Vox, sobre estas políticas que asegura que está llevando a cabo el PP, y quePor otro lado, el dirigente de Vox ha reiterado que su partido no facilitará la investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, pero. "No se distinguen en muchas cosas", ha indicado."No cabe duda que sería mejor un gobierno del PSOE con PP y Cs, que con Podemos, y además son muchas cosas las que les une al tricentrito", ha expresado Espinosa de los Monteros, que no descarta esta hipotética coalición para que se constituya el gobierno.Según el diputado de Vox,y no tienen ningún desacuerdo "en el fondo". "Lo máximo que el PP reprochó a Sánchez es que quisiera traer a los inmigrantes a Algeciras sin consultarlo con ellos", ha asegurado, sobre la propuesta que hicieron los socialistas para acoger a los migrantes del Open Arms en el puerto de Algeciras, municipio donde gobierna el PP."Les molestó que no participaron de esa decisión, pero en eso y otros temas están de acuerdo", ha afirmado Espinosa de los Monteros.En cuanto a la gestión del Gobierno sobre la crisis migratoria y el brote de listeria, el dirigente de Voxal no haber comparecido este jueves en el Congreso para explicar la cuestión del Open Arms, sino que lo ha hecho la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo."Además de estar en funciones, Sánchez está en vacaciones desde hace más de un mes y manda a su vicepresidenta a que le guarde las espaldas", ha criticado Espinosa de los Monteros, que lo ha comparado con el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy "al estar alejado de la realidad y no dar explicaciones"."Me empieza a recordar a Rajoy cuando estaba en el plasma alejado de la realidad. Debe ser el síndrome de la Moncloa", ha señalado. Para Espinosa de los Monteros, "cuando uno llega al poder, se ve aislado por una cápsula de protección de asesores que les dicen que no deben salir a hablar".