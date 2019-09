Ignacio Aguado, sobre Avalmadrid: "La sombra de corrupción es tan grande que habría que cerrarla"

Publicada el 01/09/2019 a las 13:08 Actualizada el 01/09/2019 a las 13:23

No descarta continuar cerrando empresas públicas que no realicen labores "necesarias"

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, consejero de Deportes, Transparencia y portavoz del Gobierno, Ignacio Aguado, ha vaticinado que hay algún aspecto que "está fallando" en Avalmadrid y que ". "No puede seguir siendo una sociedad de garantía y de confianza ni para los autónomos ni para las pymes, por eso soy partidario de cerrarla", ha aseverado.Así lo ha expuesto Aguado en una entrevista con Europa Press después de que el portavoz adjunto de Ciudadanos en la Cámara regional, César Zafra, presentará una Proposición No de Ley (PNL) para que la Comunidad de Madrid "ayude jurídicamente y esclarezcad en Avalmadrid y que se desvincule jurídicamente" de esta entidad semipública.Sobre si apoyará la comisión de investigación que registrarán previsiblemente la semana que viene los grupos de la izquierda en el Parlamento madrileño, ha asegurado que como consejero de Transparencia dará prioridad "a la rendición de cuentas" para llegar "hasta el último rincón de cualquier administración dentro de la Comunidad de Madrid". "Voy a estar a favor de eso siempre, siempre y cuandoSi Más Madrid y PSOE lo hacen así, una comisión rigurosa y solvente que busque llegar a la verdad de cualquier asunto no tengo ningún problema en apoyarla", ha expuesto.En cuanto a que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, haya designado al exconsejero de Avalmadrid expedientado por el Banco de España Pedro Irigoyen como director general de recursos humanos de la Consejería de Justicia, Aguado ha lanzado un mensaje para que los madrileños "empiecen a juzgar el trabajo de los consejeros o directores generales" en el Ejecutivo y dejen "de lado" de dónde vienen o "lo que han hecho antes".Asimismo Aguado también ha asegurado que no descarta continuar cerrando empresas públicas, como, que no realicen labores necesarias y su labor se pueda hacer desde la propia administración. "Lo primero que queremos hacer es aterrizar y ver lo que hay, la utilidad real de cada una de las fundaciones y organismos que están vinculados a la Comunidad. En nuestro criterio de la austeridad y de tener una administración eficiente no descartamos que podamos seguir cerrando determinadas empresas públicas e instituciones que entendamos que no son necesarias porque su labor se puede hacer desde la propia administración", ha sostenido el nuevo vicepresidente.En este punto, ha avanzado que, para crear un canal seguro para que los empleados públicos de la región "puedan denunciar de de forma confidencial cualquier indicio de irregularidad y sospechas que puedan detectar en sus unidades administrativas".Así, cree que si hay alguien que esté tentado dentro de la administración "a meter la mano" y sabe que su entorno tiene ojos y. "Estoy convencido de que si hubiera existido esta oficina posiblemente los casos de Púnica, Lezo o Gürtel no habrían sucedido. Hay que poner en marcha este tipo de cortafuegos y hacérselo lo más difícil posible", ha vaticinado.