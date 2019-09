Un grupo de 52 diputados franceses critica "la represión de los electos catalanes" en España

Publicada el 01/09/2019 a las 13:11 Actualizada el 01/09/2019 a las 13:48

Torra agradece el manifiesto de los 52 diputados franceses

52 députés français de différents groupes politiques ont signé une lettre dénonçant la répression de l'État espagnol en Catalogne. Merci beaucoup pour votre engagement envers la démocratie et les droits civils et politiques https://t.co/i11PocSTnl — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) September 1, 2019

Valls llama "ignorantes" a los diputados franceses

52 diputados ignorantes que no saben que España es una democracia y un Estado de derecho. Su justicia es independiente. No hay represión ni presos políticos. Eso merece una respuesta potente en Francia como en España de todos lo que defendemos los valores democráticos y europeos. https://t.co/8V61s8d5yQ — Manuel Valls (@manuelvalls) September 1, 2019

Un grupo deha criticado este domingoen España, en una tribuna publicada en el dominical Le Journal du Dimanche recogida por Europa Press. El texto -firmado por líder de La France Insoumise,, y del de la Union des Démocrates et Progressistes Indépendants,- también ha reclamado "el apaciguamiento de las tensiones y el".Los diputados han explicado que han esperado a que se celebrasen elecciones para publicar este manifiesto, y han expresado su preocupación y desaprobación de lo que consideran, han afirmado los diputados, que han añadido que los políticos catalanes han sido encarcelados por haber querido organizar una votación y debido a sus opciones políticas.El Quim Torra , ha agradecido a los 52 diputados franceses la publicación de este manifiesto. En un apunte en Twitter en francés recogido por Europa Press, Torra ha valorado suEl Manuel Valls , ha calificado de. En un apunte en Twitter recogido por Europa Press, ha asegurado que: "No hay presos políticos ni represión. España es una gran democracia que se defiende frente a los que no respetan la Constitución y que quieren separar Cataluña del resto de España", ha opinado.