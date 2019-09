Vuelve Albert Rivera: "El PP tendrá sus casos de corrupción, pero no mi misma lista electoral"

Publicada el 02/09/2019 a las 10:53 Actualizada el 02/09/2019 a las 11:21

"El plan Sánchez es malo para España"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha sido entrevistado esta mañana en el programa Más de uno en Onda Cero tras su larga ausencia pública. El líder del partido naranja ha hecho hincapié en el bloqueo institucional del PSOE y la"Si Sánchez fracasa habrá que prepararse para echarle en una segunda oportunidad en elecciones", aseguró.Ante este escenario, Carlos Alsina le ha preguntado sobre el proyecto de Pablo Casado, España Suma, el cual Rivera ha rechazado., no todo el mundo va a votar un partido que tiene cuarenta y tantos casos por resolver a las urnas", ha declarado. "Hay que sumar con inteligencia".Alsina ha hecho hincapié en los casos de corrupción del PP, y si estos no deberían suponer un impedimento para pactar un posible gobierno conservador. "El PP tendrá sus casos de corrupción, peroque es muy distinto", ha respondido Rivera."Necesitamos llegar a acuerdos de gobiernos en algunas comunidades autónomas, incluso con partidos", ha admitido el líder de Ciudadanos. "Pero una cosa es que puedas compartir programas de gobierno con alguien que tiene casos pendientes por resolver, ya sea el PP o el PSOE, por que si no no habría gobierno de España, y otra muy distinta es ir en la misma lista electoral", ha sentenciado.El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, se ha reafirmado este lunes en su decisión de no hacer presidente del Gobierno a Pedro Sánchez y ha defendido que la formación naranja debepara evitar que el líder del PSOE se pase "una década gobernando"."El plan Sánchez es malo para España. Y como no haya una alternativa limpia, centrada, liberal y constitucionalista de aquí a dos o cuatro años, se va a pasar no cuatro años, sino una década gobernando", ha advertido.En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press –la primera que concede tras su descanso vacacional–, Rivera ha afirmado que Cs hizo bien en prometer antes de las elecciones generales que"Pasamos de 32 a 57 escaños diciendo la verdad", ha indicado, recalcando que él se debe "a los votantes del partido y a los ciudadanos". "No voy a sumar nunca con un partido que legitima a los separatistas", ha declarado al recordar los