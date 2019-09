Podemos abre la puerta a no sentarse a negociar con Sánchez si solo propone un programa y no una coalición

Publicada el 02/09/2019 a las 11:27 Actualizada el 02/09/2019 a las 12:05

La distancia entre PSOE y Unidas Podemos sigue aumentando a tres semanas de que termine el plazo para que haya una investidura o se convoquen elecciones automáticamente. Y, a un día de que el líder socialista Pedro Sánchez presente la propuesta de programa con la que busca convencer a la coalición morada de que lo apoye sin entrar al Gobierno, Podemos redobla la presión para que el PSOE lo admita en su Gobierno ysi los socialistas no acceden a mantener una negociación "integral".que incluya programa y estructura de Gobierno", señaló este lunes la portavoz de la ejecutiva de Podemos, Noelia Vera, en la rueda de prensa tras la reunión del órgano. Fuentes del partido morado matizan, no obstante, que el momento de plantearse ese escenario aún no ha llegado y que Podemos no tiene por el momento intención de levantarse de la mesa y romper la posibilidad de iniciar las conversaciones con Sánchez. Unidas Podemos se mantiene expectante ante el paquete de medidas que presentará el PSOE este martes para negociar, entre las que se incluirán algunas de Unidas Podemos.Según explicó Vera, la formación morada insiste en que la única fórmula viable para conseguir un Gobierno "estable" y evitar las elecciones es negociar una coalición, exactamente la única fórmula que descarta el PSOE, que se niega a renunciar a liderar un Ejecutivo en solitario apoyado en el parlamento por Unidas Podemos. "Por supuesto que el programa es importante, pero ya hay una base de acuerdo programática, el acuerdo de Presupuestos Generales del Estado" que no salió adelante la pasada legislatura, señaló la portavoz, que insistió en que, junto a esa "base sólida",en la que se repartan las carteras ministeriales."Una cosa va de la mano de la otra", apuntó Vera, porqueporque sería muy "débil". La portavoz, además, afirmó que si se llegasen a convocar unas nuevas elecciones "solo caben dos posibilidades" tras su celebración: un Gobierno de coalición de la izquierda o de la derecha. E insistió en que Pedro Sánchez es "el único" que no ha "entendido" que ningún partido va a poder gobernar en solitario con el escenario político actual."En julio se puso una coalición encima de la mesa y fue porque Pablo Iglesias respondió al veto" contra su persona dictado por Sánchez, recordó Vera, que pidió al PSOE que vuelva a ese punto de la negociación y volvió a prometer que Unidas Podemos sería "leal en todos los acuerdos programáticos y en cuestiones de Estado".lamentó la dirigente, que aseguró que la "esperanza" de la coalición morada es que "de aquí al 23 de septiembre" Sánchez "finalmente entienda" que no puede gobernar sin apoyos dentro del Consejo de Ministros.