PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos se unen para solicitar una comisión de investigación sobre Avalmadrid

Publicada el 02/09/2019 a las 16:03 Actualizada el 02/09/2019 a las 16:46

info Libre

La izquierda exigirá que la entidad semipública Avalmadrid depure responsabilidades tras los escándalos desvelados porque afectan, entre otras personas, a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos anunciaron hace días tenían pensado solicitar la apertura de una comisión de investigación para analizar las supuestas irregularidades y tratos de favor de la entidad, y seráuna petición conjunta para que se ponga en marcha esta comisión en la Asamblea de Madrid.Aún es una incógnita si Ciudadanos, cuyo voto en la Mesa de la Asamblea es imprescindible para que la comisión se ponga en marcha, la apoyará o no. Inicialmente, el partido naranja fue reticente a cualquier tipo de investigación sobre Avalmadrid, pero la publicación de nuevos escándalos que afectan a la entidad y a Díaz Ayuso y la presión de la oposición han obligado a Ciudadanos a abrirse a apoyar esta comisión. Hace unos días, el portavoz del partido en la Asamblea de Madrid, César Zafra, aseguró que su formación "no tendrá ningún problema" en apoyar la solicitudEn la misma línea, este domingo el líder de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, condicionó su apoyo a la comisión de investigación a que el planteamiento de la comisiónAguado, no obstante, ha aprovechado los escándalos de Avalmadrid para apostar públicamente por su cierre. "La sombra de corrupción es tan grande que habría que cerrarla y desvincularla de la Comunidad", señaló el dirigente, que aseguró que la entidad "no puede seguir siendo una sociedad de garantía y de confianza ni para los autónomos ni para las pymes".