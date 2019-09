Álvarez de Toledo insiste en la inocencia de Aguirre y Cifuentes y critica a los medios y al juez

Publicada el 03/09/2019 a las 12:09 Actualizada el 03/09/2019 a las 12:10

La portavoz del PP en el Congreso,, ha insistido en la inocencia de las expresidentas de la Comunidad de Madrid,, que han sido imputadas por la supuesta trama de financiación ilegal del Partido Popular en el caso Púnica. Además, ha criticado las conclusiones "lapidarias" que hace la prensa antes de que la Justicia tenga las conclusiones del caso que les afecta.A su entrada al Comité de Dirección del PP, Álvarez de Toledo ha señalado que Aguirre y Cifuentes "son inocentes", pero que el día que no lo sean, "si es que no lo son", ha asegurado que será el momento de hacer "todo tipo de comentarios" incluidos los del grupo conservador, que tendrá "la obligación" de hablar de ello.Álvarez de Toledo tambiény que, a su juicio, tienen que estar sometidas "a un largo proceso de investigación" antes de darlas por certeras. "Las indefensiones empiezan en la propia notificación y eso no puede ser en un Estado de Derecho", ha puntualizado.Por eso, la conservadora ha considerado que se debe hacer "una meditación" sobre cómo se trata el tema en la prensa:, ha indicado.Sin embargo, antes de entrar a Génova, ha mostrado "preocupación" al comprobar que las personas imputadas "". Desde su punto de vista, se debería tener una preocupación por lo que "pasa dentro" de los Juzgados.