Errejón asegura que es "cuestión de días" que Más Madrid lleve a Fiscalía la relación de Ayuso con Avalmadrid

Publicada el 03/09/2019 a las 20:47 Actualizada el 03/09/2019 a las 21:03

El portavoz de Más Madrid en la Asamblea,, ha asegurado este martes que esque el grupo lleve ante la Fiscalía de Madrid la relación de la presidenta regional,, conya que entiende que podría haber cometido un, una acción que anunció el pasado 14 de agosto, informa Europa Press."Aún no lo hemos hecho porque los compañeros que trabajan en cuestiones jurídicas han estado preparando el recurso ante el Tribunal Constitucional por la ausencia de representación de Más Madrid en la Mesa de la Asamblea", ha indicado Errejón en una, recogida por Europa Press.Así, ha señalado que era "previsible" unentre los socios del Gobierno regional —Ciudadanos y PP— en torno a lasdudas de la relación de Ayuso con Avalmadrid. "El que diga que esto le sorprende, está tirando de", ha ironizado Errejón, quien ha reiterado que la imputación de las expresidentaspor la tramaeste lunes evidencia que hay un problema "más allá de poner nuevas caras".A renglón seguido, ha reprochado a Cs que hiciese presidenta de la Comunidad de Madrid a Ayuso cuandosobre su relación con Avalmadrid y entiende que "a pesar de la capacidad de contorsionismo " de los naranjas era inconcebible que no apoyasen la Comisión de Investigación sobre Avalmadrid que han registrado PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos este martes en la Asamblea de Madrid. "Lo iba a apoyar hasta Vox", ha remarcado.Por otro lado, al ser preguntado por lasentre los partidos que conforman el Gobierno regional ha ironizado con que si se pacta con ", la familia Corleone te amenazará", en referencia a los ataques vertidos por un exasesor de Ayuso contra el padre del vicepresidente del Gobierno regional,"Lo que no se entiende es que hagan presidenta a alguien sobre la que pesan. ¿Por qué Ciudadanos hace presidenta a una persona de la que duda?", ha cuestionado el portavoz de Más Madrid, quien ha asegurado que desde su partido y el PSOE "se trabajó para darlea Ciudadanos", pero que finalmente eligió "a la heredera del PP de González, Cifuentes y Aguirre".Asimismo, entiende que sería muy complicado que Ciudadanos diese unen el apoyo a la Comisión propuesta por la oposición. "Llegaría a un punto muy vergonzoso", ha deslizado Errejón, que entiende que Aguado se encuentra "atrapado" porque cada paso que se de para esclarecer la relación de Ayuso con Avalmadridde los naranjas, ya que los "referentes" de la presidenta pueden "acabar todos en la cárcel".En otra clave, ha vuelto a negar que Más Madrid esté preparando uny ha instado a "los que tienen que hacer un Gobierno progresista" que dejen de "hacer cálculos sobre lo que hace" Errejón.[Puedes consultar aquí todas las informaciones desveladas porsobre el caso Ayuso].