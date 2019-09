Espinosa de los Monteros publica su declaración de bienes en Twitter y cuestiona que el Congreso aún no lo haya hecho

Publicada el 03/09/2019 a las 11:59 Actualizada el 03/09/2019 a las 12:00

Tres meses después del 28A

Separación de bienes con Rocío Monasterio

El portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha dado a conocer este martes en su cuenta personal de Twitter, registrada en la Cámara a finales de julio y que el diputado critica que no haya sido aún publicada oficialmente por el Congreso en su página web.La Cámara Baja publicó el pasado 6 de junio en su página web las declaraciones de bienes y patrimonio de la mayor parte de los diputados electos el pasado 28 de abril y sóloque tenían algún trámite pendiente. Entre ellos se encontraba Marcos de Quinto, de Ciudadanos, que la publicó una semana después, e Iván Espinosa de los Monteros (Vox), entre otros.A día de hoy, Espinosa de los Monteros es el único de los 350 diputados elegidos en abrilen su ficha del Congreso. Sí están publicadas, en cambio, las declaraciones de bienes de diputados que tomaron posesión de su escaño el pasado julio aprovechando el Pleno de investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez.Así las cosas, el diputado de Vox ha decididode la citada red social, donde explica que la presentó en julio, "una vez liquidado el IRPF". En concreto, lo hizo el 30 del citado mes, tres meses después de las elecciones."Entonces, ¿por qué no aparece aún en la web del Congreso? Pues porque se toman su tiempo, tienen sus procedimientos", comenta, para añadir que, mientras que la Cámara Baja "se decide a publicarla", ha querido adelantar su contenido a sabiendas que "va a haber alguien que la critique" yLa Mesa del Congreso es la encargada de dar el visto bueno a la publicación de las distintas declaraciones de bienes de sus señorías, y este mismo miércolesdel nuevo periodo de sesiones.Lo que sí entregó Espinosa de los Monteros desde el principio fue suaunque, como el resto de parlamentarios, no sabrá si recibe aval de la Cámara para las actividades ajenas al Congreso que pueda haber declarado, hasta que no se constituya la Comisión del Estatuto del Diputado.En el documento, recogido por Europa Press, el portavoz de Vox declara que en el último ejercicio fiscal tuvo unos: 48.397,64 euros los obtuvo por el ejercicio de su actividad profesional, 35.287,32 por el alquiler de un inmueble, 13.009,04 por intereses del préstamo que concedió a la empresa de la que es socio y administrador único (Citrum, S.L), y 50 euros por una colaboración en un medio de comunicación. Pagó a Hacienda casi 35.000 euros.Casado con la portavoz de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, pero en régimen de separación de bienes, el diputado declara también la plena, así como una vivienda y dos oficinas de la sociedad de la que es accionista.Cuenta asimismo conde tres sociedades inmobiliarias –804.128,9 euros en Citrum, 315.889,5 en Premium Capital Management y 3.010 en Inversiones Valtierra–, así como 7.688,7 en cuentas corrientes, 50.000 euros prestados a su sociedad Citrum, 53.757,49 euros en planes de pensiones y un vehículo BMW de 2016.Por último,: tres con Bankinter, de los que resta por pagar unos 462.000 euros y otro con una sociedad participada con un saldo pendiente de 197.000 euros.