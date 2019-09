Granados y sus socios habrían saqueado 15 millones de euros a cooperativas escolares en una década, según el juez

Publicada el 03/09/2019 a las 17:30 Actualizada el 03/09/2019 a las 18:04

Adjudicado con todo en contra

Las comisiones, a cuenta de la cooperativa

El ex consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid y número dos del PP en la región,, lideró una trama que entre 2002 y 2014 saqueó más deen la construcción de colegios concertados en municipios de esta y otras comunidades autónomas, según el relato de los hechos que recoge el auto del juez de la Audiencia Nacional,, para formar una, la número 11, que permita juzgar aisladamente esta rama de la tramainforma Europa Press.Conforme explica, el corazón del negocio era, la promotora dey el "patrón" era "el mismo" en todos los casos investigados: la empresa constituía cooperativas para promover la construcción de colegios concertados y exigía a los cooperativistaspara la gestión del proyecto, desde la autorización para contratar servicios hasta la firma en las cuentas bancarias para pagarlos.Era así como Ferrón les cargabaemitidas por otras empresas de la trama —las de, ambos investigados— y conseguía el dinero con el que luego abonaría comisiones y dádivas a técnicos y políticos mientras él "se procuraba", hasta el punto de que ha acabado imputada su mujer por aflorar en forma deeste dinero de origen ilícito. El colegio, no obstante, se construía.Según el auto del juez, el primer paso era "un concierto criminal" en el que Ferrón, Marjaliza, Capita y el ex alcalde de Cartagena,, también investigado, "definían en qué Ayuntamientos podrían establecerse las cooperativas de profesores, qué cambios de planeamiento del PGOU había que realizar, la tramitación de los concursos necesarios, la obtención de licencias, y todo ello acompañado del pago de sustanciosasque se repartían entre los regidores y técnicos de los ayuntamientos".Granados, por su parte, habría sido. El juez, en línea con las tesis de Fiscalía Anticorrupción, expone que primero como alcalde de Valdemoro y luego como secretario general del PP de Madrid y número tgres del Ejecutivo regional, "usaba sus" para que los ayuntamientos"a un precio muy inferior al de mercado con el argumento de que el colegio concertado era un".Una vez liberado el suelo, llegaba el proceso de, fase en la que a la luz de los informes policiales que obran en la causa, "los promotores no dudaron en" y las mesas de contratación, en obviar esta circunstancia. El auto relata cómo seen los concursos para poder adjudicar la construcción a Alfadel, si bien no cumplía los requisitos e incluso teníaEn todo este proceso, la promotora "pagaba una comisión que oscilaba según las características del colegio" y que siempre según el auto, "se enmascaraba mediante unde consultoría" con "alguna de las sociedades" de Marjaliza. "De esta forma, Alfonso Ferrón del Río pagaba las comisiones, siempre presuntamente, a través de facturas falsas, pero todo ello con una", detalla.Entre las comisiones que recoge el informe de Anticorrupción, constan 660.000 euros que se habría embolsado el propio Granados por dos colegios y 400.000 euros al ex regidor de Cartagena más otros 939.000 euros a una de sus sociedades por estas licitaciones, entre otras.Según la tesis de los investigadores, este dinero salía de los cooperativistas y apues Ferrón, "utilizandodel resto de los investigados —Marjaliza, Capita y Alonso— atendió pagos contra los saldos de las cuentas de las cooperativas, paraa estas" que "se concertaron con facturación simulada para el vaciamiento de los fondos de las cooperativas de la enseñanza"."Las facturas y comisiones de estos últimos, encubrieron losque repartieron entre los Alcaldes y Técnicos de varios municipios de Madrid, facilitando Alfonso Ferrón los fondos de los sobornos y la documentación simulada de cobertura", expone el auto de imputación.En total, el auto cifra en algo más delos fondos que Alfadel obtuvo de 19 cooperativas y enlos ingresos obtenidos por las empresas vinculadas a David Marjaliza, José Luis Capita y José Antonio Alonso con esta trama que pivotaba en torno a la construcción de colegios concertados.Las irregularidades, añade el juez, "no atendieron a promover o mejorar el sistema de enseñanza de sus respectivos municipios, sino que se dirigieron fundamentalmente a obtener un ilícito lucro para su" con un perjuicio para los cooperativistas que se estima en, "importe al que ascendió todo el aprovechamiento ilícito que se realizó de los proveedores, constructores y arquitectos de las cooperativas".