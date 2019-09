Marlaska insiste en que las concertinas se sustituirán en 2020: "Estamos hablando de seguridad y eso lleva tiempo"

Publicada el 03/09/2019 a las 10:58 Actualizada el 03/09/2019 a las 10:59

El Ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha insistido este martes en que la sustitución total de lascon Marruecos estará ejecutada en el transcurso de 2020 y ha reiterado que los trabajos se iniciarán antes de que finalice este año sin concretar fechas."Estamos hablando de seguridad, de una cuestión muy importante y eso lleva tiempo", ha explicado Marlaska en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press. El titular de Interior ha recordado que el Consejo de Ministros aprobó en enero el plan de infraestructuras en el que se contempla elen las ciudades autónomas.En un principio, Interior tenía previsto iniciar en la última semana de febrero o la primera de marzo la, pero hoy el ministro ha eludido concretar la fecha de inicio y ha asegurado que "empezarán en los próximos meses". Ha precisado, no obstante, que el Ministerio trabaja ya en la ejecución de algunas de las medidas previstas como el nuevo circuito de televisión interior o un sistema de reconocimiento facial.Marlaska ha hecho hincapié en que el proyecto supone cambiar las actuales concertinas por "unas vallas difíciles de escalar yque permitan mejorar la seguridad. "Vamos a sustituir todo el perímetro por un sistema menos dañino, pero mucho más seguro para el control de flujos migratorios y entradas ilegales", ha indicado.El Ministro del Interior ha destacado también lay ha negado que la decisión de retirar las concertinas en la parte española de la frontera suponga algún conflicto con el gobierno marroquí. "Tenemos una relación de confianza, coordialidad, de buen trabajo y hemos profundizado en las relaciones de forma importante en este año". Ha asegurado además que el Reino de Marruecos ha estado "plenamente informado desde el primer momento" de sus planes para las vallas de Ceuta y Melilla. "Hoy mismo viajo a Marruecos con el fin de perfilar temas", ha recordado el ministro.Sobre la devolución de inmigrantes en frontera, ha asegurado que el Gobierno de Pedro Sánchez "cumple la ley" y ha recordado el ejecutivo está a la espera delsobre esta cuestión. "Ejecutaremos lo que diga el tribunal", ha indicado.Por otra parte, Marlaska se ha referido a la petición de dimisión planteada por Ciudadanos a raíz de sus declaraciones relativas a losy se ha mostrado seguro de haber dado "las explicaciones suficientes". "Creo que siempre me he caracterizado por luchar contra todo tipo de violencia, lo hice como ciudadano, como juez, y ahora como ministro y lo importante es luchar todos los días de nuestra vida por los derechos de los ciudadanos y cuanto más en silencio lo hagamos, más éxito", ha concluido Marlaska.