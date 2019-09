Sánchez culpa al resto de partidos del bloqueo y apunta a elecciones: "No merece la pena intentarlo"

Publicada el 03/09/2019 a las 13:05 Actualizada el 03/09/2019 a las 13:31

"No" expreso a un referéndum

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha culpado este martes al resto de los grandes partidos nacionales, PP, Ciudadanos y Unidas Podemos del actual bloqueo político y ha apuntado a lacomo salida a esta situación.En un acto para presentar las más de 300 medidas que llevaría a cabo si consiguiera ser investido presidente, ha admitido que "no merece la pena intentar" formar un ejecutivo quepara dar estabilidad al país en unos momentos en que se avecinan grandes retos como el Brexit o una posible desaceleración económica.Sánchez se ha mostrado convencido de que un gobierno de coalición como el que exige el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, supondría en realidad constituir "dos gobiernos en uno", un ejecutivo "compartimentado" en un "momento crítico" para el país, que lo que precisa es unEl PSOE ha incluido entres las 370 medidas que ofrece a Podemos para negociar un programa progresista elde autodeterminación en Cataluña. No obstante, en esta ocasión no incluyen la negación a la aplicación del 155 de manera permanente, como sí hicieron en el programa electoral.El referéndum de autodeterminación ha sido un asunto controvertido entre los socialistas y los morados, ya que el partido de Pablo Iglesias defendió en la campaña electoral que Cataluña, aunque ellos apostaban por votar "no". No obstante, Podemos no volvió a mencionar este asunto en la oferta que le hizo llegar al PSOE en agosto para negociar.