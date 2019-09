El juez absuelve al PP por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas por falta de pruebas

Publicada el 04/09/2019 a las 13:24 Actualizada el 04/09/2019 a las 14:22

El Juzgado de lo Penal número 31 de Madridal PP de un delito de daños informáticos por la destrucción de los ordenadores que usaba el extesorero popular Luis Bárcenas en la sede del partido hasta enero de 2013.El magistrado Eduardo Muñoz de Baena tambiéna la extesorera de la formación política Carmen Navarro, el jefe de la Asesoría Jurídica Alberto Durán y el responsable del departamento informático del partido José Manuel Moreno por este mismo delito y por el de encubrimiento.La Fiscalía, que no acusó en el procedimiento, solicitó en línea con las defensas que aplicase la conocida como, aunque la pretensión fue desestimada y se celebró la vista con la única acusación ejercida por la acción popular.El magistrado ha absuelto a Durán, Moreno y Navarro de los delitos deal no quedar acreditado durante la vista oral que los acusados, en el momento del borrado y destrucción de los discos duros, tuvieran la intención de eliminarlos para así impedir o dificultar la investigación que estaba llevando a cabo la Audiencia Nacional sobre una presunta contabilildad opaca del PP.En la sentencia absolutoria, contra la que cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid, se considera que no ha quedado probado que Carmen Navarro hubiera tenido alguna clase de intervención activa ende aplicar el procedimiento de borrado seguro de los discos duros de los dos ordenadores portátiles.En la misma línea, la resolución, de 74 folios, resuelve que tampoco ha quedado probado que la intención de los acusados José Manuel Moreno y Alberto Durán –el primero al proceder al borrado y destrucción de los discos duros, y el segundo al ordenar la aplicación del protocolo de borrado seguro implantado en el PP– fuera la de causarDe este modo, el juez absuelve también al PP del delito de daños informáticos, el único del que estaba acusado, porquey sobre el otro se desconoce si era del PP o de Bárcenas."Si se llegare a establecer que los equipos portátiles pertenecían al señor Bárcenas, el PP no estaba obligado ni, por supuesto, eseguro de ninguno de los archivos que contenía. En tal caso, tendría que haberse limitado a entregar los equipos a su dueño o, cuando menos, a ponerlos a su disposición, sin acceso ni manipulación alguna por los técnicos del partido", explica el juez, si bien deja claro que, al no haberse acreditado este extremo, el PP queda exonerado del delito.Tampoco ve probado que en los discos duros destruidos hubiera almacenado algún dato o archivo en el momento en el que Moreno procedió al borrado seguro y destrucción de los soportes, como tampoco que de haber existido algún contenido en ese instante tuviera un valor económico significativo y no estuviera a salvo en el pendrive entregado en la Audiencia Nacional o en otro soporte de almacenamiento, bien conservado por Luis Bárcenas, bien incluido en los servidores de correo corporativo del PP.En la misma línea, tampoco"que Luis Bárcenas hubiera logrado extraer o copiar algún archivo desde el disco duro dañado" que le devolvió la tienda de reparaciones a la que, por su cuenta, había llevado en su momento el portátil y que se lo entregó con un disco duro nuevo y el viejo, averiado, dentro de una carcasa.Descartado, por tanto, el delito de daños informáticos, queda el delito de encubrimiento. La sentencia absuelve a los tres acusados por este delito –Navarro, Durán y Moreno– en aplicación del principio in dubio pro reo (interpretación de la prueba de hechos dudosos a favor del procesado).Ante dos alternativas admisibles –que en su ánimo estuviera dificultar la acreditación de un delito vinculado a, en la medida que la condena por ese delito podría haber tenido consecuencias negativas para el partido; o que, como han sostenido las defensas, que la voluntad de los acusados al llevar a cabo el borrado seguro no fuera otra que la de observar las buenas prácticas aconsejadas para el cumplimiento de la legalidad en materia de protección de datos–, el magistrado mantiene que ambas son compatibles con la lógica y potencialmente susceptibles de generar convicción, pero que debe inclinarse por la solución fáctica más favorable al acusado."Lo que nuestro legislador pretende no es que se haga difícil condenar a nadie o que se pidan situaciones de certeza imposibles, sino que quien tiene que juzgar llegue al convencimiento sobre la realidad de lo ocurrido a través de medios de prueba, más allá de toda duda razonable. Si se presentan dudas sobre la intención que llevó a realizar el borrado, y estas son lógicas, de sentido común, no absurdas o derivadas de, se ha de absolver", explica la sentencia.Según el titular del Juzgado de lo Penal número 31 de Madrid, sólo Bárcenas sabe si el objetivo de la denuncia que interpuso contra el PP por el borrado de los discos duros –que luego retiró– era "el de que le fueran restituidos los dos ordenadores que afirmaba como propios, o bien el de recuperar el contenido almacenado".A su juicio, "". El juez recuerda que durante la instrucción de la causa no dejó claro que su interés estuviera dirigido exclusivamente a la información digital, una "aparente indiferencia" que "contrasta" con lo que afirmó en el juicio, en el que dijo que el contenido era "muy importante para él y para su defensa".Por todo ello, el magistrado considera que "la fiabilidad suficiente para tener por acreditado, sin lugar para la duda, que había información digital almacenada en los discos duros de los dos ordenadores". No es que crea que faltó a la verdad en todas sus declaraciones, pero opina que "su relato está lejos de reunir las características necesarias para poder actuar como prueba de cargo".En relación a la conocida como las doctrinas Botín y Atutxa, que plantearon las defensas después de que la Fiscalía decidiera no acusar, y la jurisprudencia posterior sentada por el Tribunal Supremo, se ha aplicado únicamente por el, pero no por el de encubrimiento.Muñoz de Baena ha resuelto que si bien el objeto del juicio y de la sentenciaa la acusación de encubrimiento, juzga todos los elementos que integran la acción penal, es decir, los dos delitos y los cuatro acusados.El objetivo es "permitir que la Audiencia Provincial, en la hipótesis de que no comparta la estimación del órgano juzgador de la cuestión previa para el delito de daños informáticos,de la pretensión de condena en grado de apelación, sin necesidad de que se dicte nueva sentencia en instancia" sobre el delito de daños informáticos.El juez ha dictado su resolución dos meses después de la última sesión del juicio, en el que las acusaciones populares ejercidas por Izquierda Unida (IU), Adade y el Observatori Desc pedíanpara Navarro, Moreno y Durán así como elevadas multas para el PP. IU ya ha avanzado a Europa Press su intención de recurrir ante la Audiencia Provincial.