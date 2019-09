Interior no admite a trámite las primeras solicitudes de asilo presentadas tras el último salto en grupo a Ceuta

Publicada el 04/09/2019 a las 12:42 Actualizada el 04/09/2019 a las 13:06

El Ministerio del Interior ha resuelto con sulas primeras solicitudes de asilo presentadas por parte de los 155 migrantes que el 30 de agosto accedieron a territorio español saltando en grupo el vallado fronterizo de Ceuta.Los abogados de oficio que asisten a los peticionarios de protección internacional y Acnursolicitando otro examen de los expedientes y, en su caso, una ampliación de la declaración efectuada por los subsaharianos, la mayoría procedentes de Guinea Conakry, según han explicado a Europa Press distintas fuentes intervinientes en el proceso.La Administración ha decidido aplicar en este caso por primera vez en Ceuta el procedimiento de solicitud de asilo. El primero no solo acorta a un máximo de ocho días el plazo para completarlo, sino que también contempla la denegación directa de las peticiones si se detectan "incoherencias", si concurren supuestos de exclusión o si el interpelante procede de un país considerado seguro.Desde que se realiza la primera entrevista al solicitante, para lo que se han estrenado la dependencias de la Oficina de Protección Internacional de la frontera del Tarajal abierta en 2015 y no usada nunca, las autoridades tienenDespués se dispone de dos para pedir el reexamen y la Administración cuenta con dos más para contestar, momento en el que cabría la presentación de apelar a la Audiencia Nacional con requerimiento de medidas cautelarísimas para. El Ministerio del Interior dispone a su vez de "diez días" para pedir a Marruecos la "readmisión" de los migrantes en base al Tratado de 1992 que ya se aplicó en agosto de 2018 para deportar a 113 extranjeros que también habían saltado en grupo y "con violencia" la valla de la ciudad autónoma. El Gobierno central no ha aclarado hasta ahora si ya ha cumplimentado ese trámite o si va a hacerlo.Entretanto, la Policía Nacional ha solicitado al Colegio de Abogados quepara acelerar el ritmo al que se desarrollan las entrevistas con los migrantes. Si desde el sábado se han hecho en tres puestos, desde este miércoles se quiere operar con seis simultáneos de 8:00 a 22:00 horas.