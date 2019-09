El exportavoz de Hacienda de Ciudadanos formaliza su renuncia como diputado tras perder "la ilusión" en el partido

Publicada el 05/09/2019 a las 13:42 Actualizada el 05/09/2019 a las 13:56

El economista Francisco De la Torre, que fue portavoz de Hacienda de Ciudadanos la pasada legislatura, ha formalizado este jueves su renuncia al escaño que ocupaba en el Congreso después de que el pasado mes de julio ya abandonara la dirección del partido naranjaen el proyecto por la estrategia actual del equipo de Albert Rivera.De la Torre, que la pasada legislatura presidió la Comisión de Hacienda del Congreso, eraque encabezaba Luis Garicano, ahora eurodiputado, y del que también formaba parte Toni Roldán, que también dejó el partido por discrepancias con la línea actual de Cs.A finales del pasado mes de julio De la Torrede la dirección del partido, donde era responsable de Fiscalidad del Comité Ejecutivo, así como secretario de Programas y Áreas Sectoriales de Madrid.En aquel momento decidió quedarse como diputado de base, y de hecho ya no presidió ninguna de las comisiones que correspondieron a Ciudadanos, pero a la vuelta de las vacaciones ha formalizado tambiénEn su carta de julio a Albert Rivera manifestó sudefendida por Rivera sobre la formación de Gobierno, alegando que el "no es no" al candidato socialista, Pedro Sánchez, no es una vía propia de un partido "centrista". "He perdido la ilusión en este proyecto", resumía.