Publicada el 05/09/2019 a las 11:03 Actualizada el 05/09/2019 a las 11:20

El portavoz del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha señalado este jueves que el equipo negociador de los morados acudirá a la reunión con el PSOE con voluntad de "dejar a un lado los reproches" y con la intención de trabajar sobre una base programática. Pero recalca que para que haya acuerdo, esta tarde tambiény de estructura de Gobierno, y espera que los socialistas no se levanten de la mesa."Hemos estudiado con detalle el documento –que presentó este martes el PSOE– y vamos a tratar de completarlo. Vamos a plantearles que la clave para sacar adelante un acuerdo programático es hablar también de los equipos de Gobierno y de estructura de Gobierno, y, ha indicado en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press.Iglesias ha advertido a los socialistas de que si presentan un programa y pretenden separarlo de una negociación de que aborde la estructura de Gobierno, estarían "tomando el pelo a la gente", y ha añadido que desde Unidas Podemos mantienen la exigencia de, "de coalición", pero no por tener sillones sino para tener responsabilidades: "Nos interesa tener competencias para cambiar las cosas, no los sillones".La reunión entre los dos equipos negociadores de PSOE y Unidas Podemos tendrá lugaren el Congreso de los Diputados. Para la misma, los morados cuentan con un nuevo comité que engloba a todas las formaciones que integran el grupo confederal.