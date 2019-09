Montero asegura que Sánchez no quiere un acuerdo "gratis" con Podemos porque quiere una "garantía" de gobernabilidad

Publicada el 05/09/2019 a las 09:35 Actualizada el 05/09/2019 a las 09:47

El PSOE ofrece una "triple alianza"

Podemos rechaza estar en cargos institucionales

La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha asegurado que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no quiere un acuerdo "gratis" con Unidas Podemos porque el objetivo del PSOE es tener unapara España en toda la legislatura."Se trata de abordar la globalidad de las políticas, de ir marcando las prioridades y que se plasmen en un acuerdo porque evidentemente una investidura sin acuerdo podría provocar problemas de gobernabilidad que es lo que está evitando el presidente desde el primer día y lo que está intentando, con las diferentes propuestas que ha puesto encima de la mesa,que permita que España aborde retos", ha explicado Montero.Por eso, en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Montero ha destacado que hay que alcanzarentre PSOE y Unidas Podemos, que comienzan esta tarde con una reunión en el Congreso entre los equipos negociadores, donde ambas formaciones deben estar dispuestas a "enriquecer y hallar puntos de encuentro". "Espero que a la reunión ambos acudan con espíritu constructivo y que se permita avanzar", ha añadido.Según ha señalado Montero, en este segundo intento de negociación de cara a formar Gobierno en septiembre hay que "aprender de los errores del pasado" como es, a su juicio, un Gobierno de coalición "que se exploró" en julio y que Unidas Podemos "rechazó". Desde su punto de vista, fue un intento "franco" por ambas partes, pero que "no fue exitoso", por lo que ahora se trata deLa ministra de Hacienda en funciones ha resaltado que la propuesta que el PSOE pone ahora encima de la mesa invita a la formación morada a una. En primer lugar, un acuerdo programático que es la parte "más importante y por la que hay que empezar" para construir un Gobierno y en la que, ha insistido, hay que poner "toda la energía" por las dos partes.En segundo lugar, es encontrardel compromiso alcanzado, ya que ha defendido es que necesario que el acuerdo tenga elementos que permitan "hacer un seguimiento" de su cumplimiento durante los cuatro años de legislatura.Por último, Montero ha destacado la posibilidad de que Unidas Podemos se incorpore aque permitan la "vocación" que la formación de Pablo Iglesias "ha expresado" en varias ocasiones.Sin embargo, Unidas Podemos ha rechazado la oferta de tener puestos de control en las instituciones porque la formación dice que. En respuesta, Montero ha señalado que no se debería de caer en los "errores" de julio como fue "empezar por los cargos y el reparto de carteras y competencias".Según ha indicado, en esta ocasión se debe empezar aespañola puesto que, desde su punto de vista, sería un "error" que el foco estuviera en la parte de cargos ya que eso es "sólo un eslabón más de las tres piezas". "Es más importante empezar por lo que quiere la gente", ha insistido.Además, ha destacado que hay "muchos ámbitos" donde Unidas Podemos puede participar y negociar, pero que aún así el PSOE no tiene interés de poner el foco de la negociación en esos puestos, sino en intentar invitar a la formación morada a "un diálogo franco y sincero" que permita llegar a un acuerdo y