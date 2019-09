PNV no va a ser "impedimento" a la investidura pero su "compromiso será mayor" si hay respeto "claro" a las competencias

Publicada el 05/09/2019 a las 12:11 Actualizada el 05/09/2019 a las 12:22

No temen elecciones

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha afirmado que su partido no va a ser "un impedimento" para una investidura, si bien su "compromiso será mayor" en el apoyo a ese gobierno si hay "un compromiso más claro de. A su entender, ni PSOE ni Unidas Podemos "temen" las elecciones y ambos lo ven "desde un prisma demasiado partidista".En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, ha considerado que la reunión que tienen previsto celebrar este jueves las delegaciones de PSOE y Unidas Podemos "puede ser bastante expresiva de lo que puede ocurrir, pero aún así hasta el último minuto" no se puede decir "lo que va a pasar". Esteban ve a las dos partes "muy enrocadas, no tanto en lo que puede ser el programa o la línea que debería seguir el gobierno, sino en la fórmula de gobierno y en elEl portavoz del PNV en el Congreso ha advertido de que es "imprevisible" lo que pueda ocurrir en unos próximos comicios, en los que "lo más probable seguramente sería que el cambio en el número escaños de los grupos políticos no fuera dramático y nos podemos encontrar, a la vuelta de la esquina, con una nueva negociación pero quizá incluso. En este sentido, ha destacado que "llevamos ya todo el rodaje de ésta con las malas caras, los sinsabores que han podido llevar unos y otros", lo que puede "hacerlo incluso más difícil".Por su parte, ha asegurado, el PNV, que este pasado miércoles se reunió con Pedro Sánchez, no tiene "inconveniente" en un gobierno en coalición, pero tampoco "de la otra manera". "Lo que queremos es, ha insistido Esteban, que ha planteado que "hay mucha propuesta, pero no se está haciendo una reflexión" sobre el modelo económico y político. El portavoz jeltzale ha reiterado que el documento de medidas presentado por Sánchez ha "decepcionado" a su partido porque recoge medidas que "no respetan el marco autonómico".En esta línea, ha asegurado que el PNV no va a ser "un impedimento" en que se produzca una formación de gobierno, pero su "compromiso será mayor o menor en el apoyo a ese gobierno" en función de la postura que se mantenga. De este modo, ha afirmado que, aunque "ya nos indicaron que no tenían inconveniente en matizar, modificar o hablar de diferentes medidas, si hay un compromiso más claro de respeto a nuestras competencias,y, si no lo hay, pues será menor, o habrá que ir al día a día".A juicio de Estaban, tanto Sánchez como Iglesias "quieren llegar a un gobierno, pero en determinados términos que les conviene a ellos como partido". "Da la sensación de que ninguno de los dos teme que se puedan producir otras elecciones y no le preocupa el país, ni la sociedad, ni las consecuencias por unas nuevas elecciones. Lo ven desde, ha concluido.