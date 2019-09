Torra avisa a Sánchez de que no apoyará la investidura si la propuesta de "no" al referéndum es la definitiva

Publicada el 05/09/2019 a las 09:35 Actualizada el 05/09/2019 a las 09:36

Camino a la independencia

El presidente de la Generalitat de Cataluña,, ha adelantado hoy que su partido. En esta propuesta, el único punto dedicado a Cataluña rechazaba expresamente la posibilidad de realizar un referéndum de independencia en esta comunidad autónoma.Durante su intervención en los Desayunos Informativos de Europa Press, el jefe del Ejecutivo catalánque presentó Pedro Sánchez el martes para negociar los apoyos a su investidura.Según el presidente catalán, con esa propuesta no se ha avanzado nada en relación a su comunidad autónoma. "Retrocedemos", ha exclamado al tiempo quey respeto a los derechos humanos", ha exclamado antes de calificar la propuesta del PSOE de "decepción".En este sentido, ha recalcado que se trata de uny ha adelantado que "si esta es la posición definitiva del PSOE" no podrán otorgarle su confianza para la investidura.El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, ha advertido de que si la sentencia del Tribunal Supremo no es la absolución de los políticos presos por el proceso independentista"Ya no esperamos ninguna propuesta de encaje en España,", ha dicho el dirigente catalán en un desayuno informativo de Europa Press en Madrid.Ha explicado que el catalanismo se convirtió en independentismo tras la sentencia del Constitucional que rechazó parte del Estatuto de Autonomía catalán.y la del Tribunal Supremo sobre el proceso independentista abrirá "una nueva etapa". Si no es absolutoria, una etapa hacia el independentismo.