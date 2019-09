Aguado confía "hoy por hoy" en Ayuso y dice que la "corrupción" de Avalmadrid no les distraerá de cumplir su programa

Publicada el 06/09/2019 a las 12:28 Actualizada el 06/09/2019 a las 13:55

Avalmadrid debe cerrarse

No se puede llevar a cabo "manera unilateral"

Lamente que se alimente la polémica "desde dentro"

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado , ha asegurado este viernes que, y su relación con Avalmadrid , y ha indicado que la "mancha de corrupción" que hay en este ente no les distraerá para cumplir con su programa de Gobierno de 155 medidas.En declaraciones a los periodistas tras visitar la Escuela Infantil Palmas Palmitas, situada en Las Tablas, al ser preguntado sobre si se diera el caso de que Ayuso fuera relacionada con algún caso de corrupción en la empresa Avalmadrid,y que "cuando se produzca un hecho concreto" tomarán una decisión.y vamos a seguir mirando al frente y no nos va a distraer nada de nuestro objetivo de poner en marcha las 155 reformas y que se puede gobernar bien", ha sostenido.Aguado ha reiterado que el objetivo del Gobierno regional es "levantar alfombras" y "y corrupción política", que, a su juicio, Avalmadrid "es uno de ellos".No obstante, ha insistido en que en la comisión de investigación sobre Avalamadrid"No vamos a tolerar una causa personal contra nadie. Esto no es una causa contra una persona en concreto", ha afirmado.Pese a apoyar esta comisión de los grupos de la izquierda (PSOE, Más Madrid y Podemos) ha recalcado que la idea "de todo el Gobierno" es quePor ello, considera que esta entidad al estardebe cerrarse porque las pymes no pueden tener una herramienta que tenga esa "imagen".. Ya se han dado instrucciones a la Consejería de Economía y veremos trámites y plazos pero la voluntad de Gobierno es poner punto y final (a la empresa)", ha zanjado.La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recordado al vicepresidente regional, Ignacio Aguado, que desvincularse de Avalmadrid no se puede llevar a cabosino que es una decisión que debe tomarse en el seno del Consejo de Gobierno.Así lo ha señalado la dirigente madrileña tan solo un día después de que Aguado anunciase que había dado orden a la Consejería de Economía, que dirige Ciudadanos, depara retirar el 31 por ciento de participación que ostenta la Administración regional dentro de Avalmadrid."Ese tipo de decisionesy yo creo que lo conveniente es que lo llevemos allí. Hay que tener en cuenta que no se puede retirar a la Comunidad de Madrid de manera unilateral porque hay muchas pymes y proyectos que están ahora mismo en marcha", ha apuntado la presidenta madrileña, en declaraciones a los periodistas, tras inaugurar la IV edición de Cómete Las Ventas, mercado de productores gastronómicos de la Comunidad de Madrid.Ayuso ha defendido que "hay que ser cautos y tomar una decisión con tranquilidad". En todo caso, ha sostenido que "evidentemente" hay que pedir que hayade la propia entidad" y que "los datos personales de los empresarios que han estado allí y de las pymes que han recibido este tipo de avales estén protegidos". En este punto, ha recordado que no siempre ha sucedido así porque en el caso de la empresa en la que sus padres tenían participación, dado que "sus datos personales se han ido dando por todas partes".Si cumplen con el "rigor en las cuentas" y se hacen "las cosas correctamente", la dirigente regional ha manifestado que no cree que la Comunidad de Madrid tenga que retirarse rápidamente porque dejarían "colgados" muchos créditos que ahora mismoAyuso ha lamentado que "a dos semanas de formar un gobierno" se estén entrando a estas cuestiones, así como aque investiga en la Asamblea irregularidades en la entidad, en vez de dar "soluciones y garantías a los ciudadanos", precisamente en un momento donde España tiene "una serie de problemas muy evidentes como es el peligro de recesión o como el Brexit, que lejos de ser una oportunidad puede ser un problema para España".En cuanto a la posibilidad de que tuviese que ir a declarar a dicha comisión por el crédito que recibió su padre y que apoyan Ciudadanos y Vox, la presidenta regional ha asegurado que lo que quiere es "dar estabilidad a los ciudadanos" y ha criticado que "se alimenten estas cosas" y