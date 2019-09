Directo | PSOE y Podemos se reúnen con la legislatura en el aire

Publicada el 05/09/2019 a las 15:35 Actualizada el 05/09/2019 a las 18:19

Este jueves, seis semanas después del segundo fracaso de la votación de investidura de Pedro Sánchez,con la ausencia tanto del líder socialista como de Pablo Iglesias. Se trata del primer encuentro que celebran ambas formaciones desde el que mantuvieron el pasado 24 de julio, apenas unas horas antes del segundo Pleno en el que la que el Congreso rechazó la reelección de Sánchez como presidente. Y ahora lo hacen con fecha límite: el, día que pone fin a la legislatura si no hay acuerdo.Unidas Podemos acude a esta reunión insistiendo en, opción que rechaza el PSOE. La última oferta de Sánchez consiste en, pero fuera del Consejo de Ministros. Esta propuesta va unida a un pacto programático que garantice la estabilidad en la Legislatura.Te contamos en directo el transcurso de estaLas primeras en llegar a la reunión han sido la número dos del PSOE,, y la ministra de Hacienda en funciones,, diez minutos antes de la hora fijada. Poco después llegaba la delegación de, que ha preferido acceder al número 36 de la Carrera de San Jerónimo por los pasillos interiores del Congreso. La última en hacer acto de presencia ha sido la vicepresidenta en funciones,, quien preguntada por los medios de comunicación sobre si albergaba esperanzas con respecto a este encuentro, ha respondido: "Sí, todas".Loshan comenzado la reunión que tenían prevista para este jueves a partir de las 16.30 horas en el Congreso de los Diputados, con el objetivo de analizar la última oferta presentada por el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para desatascar la investidura, según informa Europa Press.El portavoz del PNV en el Congreso,, ha afirmado que su partido no va a ser "un impedimento" para una investidura, si bien su "compromiso será mayor" en el apoyo a ese gobierno si hay "un compromiso más claro de respeto" a las competencias vascas. A su entender, ni PSOE ni Unidas Podemos "temen" las elecciones y ambos lo ven "desde un prisma demasiado partidista".El secretario general de Podemos,, ha señalado este jueves que el equipo negociador de la formación morada acudirá a la reunión con el PSOE con voluntad de "dejar a un lado los reproches" y con la intención de trabajar sobre una base programática. Pero recalca que para que haya acuerdo, también se debe hablar de equipos de Gobierno y de estructura de Gobierno, y espera que los socialistas no se levanten de la mesa.El presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE,, ha emplazado al líder de Unidas Podemos a que acepte una "salida intermedia" en la negociación que retomarán esta tarde los equipos negociadores de los dos partidos sobre la investidura. En un desayuno informativo organizado por la agencia EFE, ha subrayado que "saber negociar es querer negociar" y que una buena negociación es la que termina con una "salida intermedia entre posiciones antagónicas". En este caso, entre el gobierno de coalición que exige Iglesias y la fórmula de gobierno en solitario que quiere el PSOE.El presidente de la Generalitat de Cataluña,, ha adelantado que su partido no otorgará la confianza a Pedro Sánchez para la investidura después de la propuesta que ha realizado el presidente del Gobierno en funciones, que ha calificado de "decepción". En esta propuesta, el único punto dedicado a Cataluña rechazaba expresamente la posibilidad de realizar un referéndum de independencia en esta comunidad autónoma.La ministra de Hacienda en funciones,, ha asegurado que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no quiere un acuerdo "gratis" con Unidas Podemos porque el objetivo del PSOE es tener una "garantía" de gobernabilidad para España en toda la legislatura. "Se trata de abordar la globalidad de las políticas, de ir marcando las prioridades y que se plasmen en un acuerdo porque evidentemente una investidura sin acuerdo podría provocar problemas de gobernabilidad que es lo que está evitando el presidente desde el primer día y lo que está intentando, con las diferentes propuestas que ha puesto encima de la mesa, garantizar un periodo de cuatro años que permita que España aborde retos", ha explicado Montero.