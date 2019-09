Podemos asegura que constató que el PSOE "no tiene voluntad de negociar"

Publicada el 06/09/2019 a las 09:32 Actualizada el 06/09/2019 a las 10:04

Podemos ha señalado este viernes que en la reunión de este jueves se constató que el PSOE" con la formación morada y ha criticado que vuelva "a la casilla de salida" proponiendo un gobierno monocolor."Lo que constaté ayer es que no hay voluntad de negociar", ha declarado este viernes la portavoz parlamentaria de Unidas Podemos, Ione Belarra, en una entrevista en TVE recogida por Europa Press. Este jueves los equipos negociadores del PSOE y de Podemos mantuvieron un encuentro en el Congreso que se prolongó cinco horas y queBelarra ha criticado que los socialistas no tengan "intención de negociar". "Ha vuelto varios pasos atrás,, ha apuntado."Duró tanto esa reunión porque queríamos averiguar por qué lo que era viable en julio ahora está caducada", ha dicho sobre el encuentro de este jueves. "No entendemos cómo es posible que haya vuelto a la casilla de salida, parece que, ha indicado.Por otra parte, la diputada de Unidas Podemos Yolanda Díaz se ha mostrado más optimista en otra entrevista y ha afirmado que PSOE y Podemostras la reunión para poder "avanzar", aunque ha dicho que desconoce si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder morado Pablo Iglesias se sentarán a negociar.Según ha explicado Díaz, la reunión de ayer acabó con "discrepancias", pero ambas partes tienen la. "Mientras haya una puerta abierta es posible avanzar. Lo importante no es tanto el día, sino que vamos a seguir trabajando", ha asegurado Yolanda Díaz en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press."Es importante que el, ha indicado la diputada morada, quien ha añadido que las urnas dijeron el 28 de abril que Pedro Sánchez sea presidente pero también que haya un gobierno con miembros de Podemos.A su juicio, el escenario necesita "serenidad" para logra avances en la negociaciones y ha recalcado que lo vivido en el mes de agosto "no es edificante". Así ha llamado apara que ambas formaciones puedan trabajar "con tranquilidad".