Unidas Podemos avisa al PSOE: si dan los votos gratis, "dificultarán extraordinariamente" la acción de Gobierno

Publicada el 06/09/2019 a las 12:01 Actualizada el 06/09/2019 a las 12:09

La portavoz de Galicia en Común y miembro del equipo negociador de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, ha advertido este viernes que en caso de que los morados entregaran los votos "gratis" al PSOE para posibilitar la investidura de Pedro Sánchez, "es más que probable" que lesa lo largo de la Legislatura.En una entrevista en RNE recogida por Europa Press, Díaz ha añadido que Sánchez se ha dado cuenta de lo arriesgado de su petición, por lo que exige ahora un acuerdo programático con los morados que le permita estabilidad. Pero le ha advertido de que no puede pretender gobernar con 123 diputados,, teniendo en cuenta los problemas estructurales y coyunturales que afronta el país.Así, resalta que la llamada por el líder socialista "tercera vía" no es posible estando tan. "Quiere poder pactar con el socio preferente determinadas materias y tener las manos libres para hablar con otros grupos otras cuestiones", ha añadido.La portavoz de la confluencia gallega ha indicado además que no contemplan la opción de unaporque sería una "enorme irresponsabilidad", y ha expresado su preocupación porque el PSOE haya puesto en marcha su maquinaria electoral, a juzgar por el acto de presentación del programa del pasado martes."La repetición electoral con fines partidistas no es correcta y nos coloca en un alto riesgo en términos democráticos porque, y la ciudadanía es madura y ha dicho que quiere que Sánchez lidere el gobierno progresista", ha comentado.