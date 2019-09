Sanidad ordena retirar todos los productos de Sabores de Paterna por listeriosis

Publicada el 07/09/2019 a las 12:23 Actualizada el 07/09/2019 a las 14:13

Facua pide a la Junta que aclare cuándo se hicieron las últimas inspecciones

FACUA pide a la Junta que aclare cuándo se hicieron las últimas inspecciones a Sabores de Paterna https://t.co/Mqmv19HgFu — FACUA (@facua) September 7, 2019

Carcedo se enteró por los medios de la nueva alerta por listeria

Elha ordenado este sábado ladebido a la alerta alimentaria por listeriosis , informa Europa Press. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha ampliado la alerta "a todos los productos de la marca Sabores de Paterna", que"En aplicación del principio de precaución,", explica en un comunicado en su página web. Asimismo, se ha indicado a la empresa que debe retirar del mercado todas las existencias del producto de cualquier naturaleza "e indicar a sus clientes la orden de no vender estos, debiendo acreditarle las cantidades en existencias y el compromiso de no comercialización".Aunque, los nuevos productos, para los que precautoriamente se ha indicado orden de no comercializar, han sido distribuidos en todas las comunidades autónomas excepto en el Principado de Asturias, Ceuta y Melilla. Sanidad ha asegurado queLa Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos de la marca Sabores de Paterna se. Lassegura durante el embarazo. En el caso deFacua-Consumidores en Acción ha pedido a la Junta de Andalucía que aclarepor parte de la autoridad sanitaria autonómica, en qué consistieron y cuál es el nivel de riesgo en el que está clasificada la empresa, lo que se traduce en que los plazos de los controles de la autoridad sanitaria deban ser cada seis, doce, 18 o 24 meses.El portavoz nacional de Facua y secretario general de su federación en Andalucía,, ha indicado este sábado en rueda de prensa en Sevilla que espera que la Consejería de Salud y Familias "dé a conocer los datos relativos a las inspecciones realizadas desde su Delegación Provincial en Cádiz a la sociedad cooperativa andaluza ubicada en el municipio de Paterna de Rivera", según ha informado Facua en una nota de prensa. Al hilo, ha recordado que fruto de la nueva alerta alimentaria tras detectarse listeria en su carne mechada se han paralizado su producción y ha ordenado inmovilización de todos sus productos, lo que afecta también a aquéllos que no aún han sido analizados comoAsimismo, ante las declaraciones realizadas este viernes por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, al ser preguntado sobre las actuaciones de Facua, Sánchez ha mostrado su "perplejidad" a las declaraciones de Moreno quien apuntó que "cuandos", ha recogido Facua. "Para empujar todos en la misma dirección, es necesario que todos lo hagamos en la dirección correcta", ha señalado el portavoz. "La nuestra pretende ser la de la eficacia, el rigor y la transparencia, aunque no tendremos ningún problema en reconocer un error si lo cometemos, algo que lamentablemente no se estila demasiado entre quienes nos gobiernan", ha subrayado Sánchez.asegurando que un producto ya no está en el mercado cuando se sigue vendiendo o inventando que la contaminación cruzada es imposible", ha indicado Sánchez, quien ha dicho que "los intereses de Facua son, por encima de todo, los de garantizar la protección de la salud de los consumidores".La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo , ha señalado este viernes que lapor listeriosis y se que se ha enterado por los medios de comunicaciónLa titular de Sanidad ha explicado que han conocido la activación de la alerta por los medios de comunicación que han recogido la rueda de prensa del consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, y ha subrayado que éste no le ha llamado a lo largo del día. "Nosotros activamos la red en cuanto llega la información.", ha defendido Carcedo en declaraciones a la Cadena Ser en las que ha indicado que este funcionamiento "no es lo normal" en este tipo de casos.En cualquier caso, ha restado importancia y ha indicado que puede ser entendible por las circunstancias. "Como venimos de un brote muy complicado, con muchas contradicciones, a veces es entendible que haya más precipitación para que no se extienda el brote", ha indicado. En esta línea, ha recalcado que "con el mismo fin: atender bien a todas las personas que puedan enfermar y localizar el brote".El titular andaluz de Salud ha precisado que esta alerta alimentaria nacional se ha establecido, como consecuencia de los análisis realizados por inspectores de la Junta de Andalucía en la carne mechada de esta fábrica. Este anuncio llega semanas después de que, el pasado 15 de agosto, se estableciera unaal distribuir otra carne mechada -de la marca La Mechá-, que hasta el momento suma, ha causado la muerte de tres personas y siete abortos de embarazadas, seis de ellos en Andalucía y el restante en Madrid.