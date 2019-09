Pablo Casado proclama que el PP "sigue necesitando" a Nuñez Feijóo

Publicada el 07/09/2019 a las 14:12 Actualizada el 07/09/2019 a las 15:42

Casado dice que Sánchez "por fin reconoce lo que quiere, la repetición de elecciones"

@pablocasado_: “Acaba de decir Pedro Sánchez, hace cinco minutos, en un acto de campaña, que hay un riesgo cierto de que haya elecciones el 10N, pero el verdadero riesgo para España es él mismo”.#IniciodeCursoPPdeG pic.twitter.com/vwT2paPGML — Partido Popular (@populares) September 7, 2019

Feijóo promete apoyar a Casado

@FeijooGalicia: “Este es el Partido Popular de España. Estamos aquí un año más, pero probablemente no sea un año cualquiera porque cualquier español tiene por delante la etapa de mayor inestabilidad política de los últimos cuarenta años”.#IniciodeCursoPPdeG pic.twitter.com/mt4G9vFBj8 — Partido Popular (@populares) September 7, 2019

El presidente del PP Pablo Casado , ha proclamado este sábado que"cuando se convoquen elecciones autonómicas", y ha apelado directamente al líder de PP gallego:, informa Europa Press.Así lo ha trasladado en su intervención durante el acto de inicio del curso político, que el PPdeG ha celebrado, por cuarto año consecutivo, en la carballeira dePablo Casado ha subrayado que, y añadido que "a buen entendedor, pocas palabras bastan", antes de incidir en que el presidente gallego es "un ejemplo" para "todo" el PP.Además, Casado ha respondido al presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez , que el "riesgo cierto" para España es él y quepara "acabar de rematar la jugada" y. "Por fin este sábado ha reconocido que hay un riesgo cierto de elecciones. Reconoce lo que quiere, pero el riesgo cierto para España es Pedro Sánchez y por eso quiere elecciones, para acabar de rematar la jugada y poder gobernar en funciones sin hacer absolutamente nada de lo que se le pide a un presidente del Gobierno", ha afirmado.Además, Casado ha señalado que, en su día, el PSOE y Unidas Podemos y que ahora no son capaces de salir de una reunión "sin insultarse".Casado, que llegó unos minutos tarde al acto (ya había comenzado cuando se incorporó), ha iniciado su intervención explicando losque, hasta hace unos días, impidieron confirmar su presencia. Así, ha señalado que estuvo, en las últimos horas, celebrando el centenario del jardín histórico nacional Huerto del Cura (propiedad de la familia de su mujer). "Se nos hizo tarde, a las cinco de la mañana me fui a Mallorca, luego cogí un vuelo a Santiago, donde me recogió mi amigo Tellado (secretario general del PPdeG) y aquí estoy, con una Coca-Cola y emocionado", ha explicado.Pablo Casado ha subrayado que el curso político que se inicia "es especial" y, como hizo hace un par de años a Santiago. Además, ha echado mano de un lema de Fernández Albor, y ha proclamado: "Aquí me siento galego coma tí". "", ha aclarado a los asistentes al acto.Por su parte, el presidente de los populares gallegos,, ha prometido este sábado el apoyo del partido en Galicia a Pablo Casado para liderar el PP nacional, pero le ha recordado que "la suma en Galicia es el PPdeG", en alusión a posibles confluencias bajo paraguas políticos como el de España Suma El presidente del PPdeG ha señalado que "este año no es un año más, será el mejor año", y ha destacado queporque "España lo necesita más que nunca, necesita al PP más que nunca". "España necesita a un partido que no ha abandonado nunca a ningún español, y a un presidente que tenga liderazgo y apoyo de todo el partido", ha proclamado.A ese respecto, se ha dirigido a Pablo Casado: ", porque España lo necesita, y lo tendrás más que nunca", ha afirmado.No obstante, Feijóo también ha querido trasladar un mensaje claro de lo que, a su juicio, debe ser ser el PP en el escenario político español, un "", y ha añadido que "a través del presidente Casado", se va a "reconstruir" ese partido. En el caso de Galicia, ha apostillado, "el PP va a ser portavoz de una Galicia unida" porque "". "Unidos hemos logrado grandes victorias", ha constatado.Núñez Feijóo ha valorado el "esfuerzo político, personal y familiar" de Casado para estar finalmente en el acto de Cerdedo-Cotobade, porque "no es fácil cuadrar agendas, recorrer España". "Pero hoy lo ha conseguido, y, que es donde empezó el PP de España, una de las circunscripciones más importantes del PP", ha afirmado.