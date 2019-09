Casado: Sánchez "no quiere" ningún acuerdo porque "es un radical" y "no es capaz de unir"

Publicada el 08/09/2019 a las 17:34 Actualizada el 08/09/2019 a las 18:22

Sánchez quiere ir a elecciones, empieza a reconocer lo evidente y es su exclusiva responsabilidad. Lleva meses pagando su precampaña con nuestros impuestos a través de reales decretos e instrumentalizando las instituciones en beneficio propio. Algo inédito en nuestra historia. pic.twitter.com/a1kXbvtSko — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 8 de septiembre de 2019

Convocar el consejo de política fiscal y financiera

Libertad educativa

El presidente del Partido Popular Pablo Casado , ha asegurado que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez porque "no es un moderado,", informa Europa Press. Así lo ha manifestado este domingo Casado en Benidorm (Alicante), en la. "Sánchez no es capaz de pactar, no es capaz de cumplir sus acuerdos, no es capaz de unir", ha dicho.Para el líder del PP, Sánchez "al mandato de lo que le diga el fotógrafo de campaña". "Con los que no son moderados, con los que son radicales, el PP no puede servir para facilitar una investidura que sería letal para nuestra prosperidad futura", ha sentenciado. En la misma línea, Casado ha criticado que Pedro Sánchez y el secretario general de Unidas Podemos Asimismo, ha apostado por. "Si nosotros queremos unir España tenemos que unirnos, tendremos que apelar a que los españoles unan lo que los políticos de forma irresponsable no quieran unir", ha precisado. ", no cometamos el mismo error otra vez. Todospara ofrecer una alternativa a un Gobierno socialista sectario entregado a la extrema izquierda y al nacionalismo", ha subrayado Casado.En este contexto, el presidente del PP ha apostado por unadel electorado, diciéndole que no van "a fallar" y que "van a estar a la altura".Por otro lado, ha pedidopara "para sufragar los servicios sociales básicos". "Le quiero decir a Puig y a cualquier otro barón socialista, también al presidente de Melilla, que nos den su voto para que unidos podamos convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera", ha pedido Casado.Respecto a, ha resaltado que es un ". "Ganamos las elecciones duplicando prácticamente al PSOE de Navarra. Nada más se podía hablar si se pactaba con los herederos de Batasuna", ha criticado. Así, Casado. "Ese es el riesgo cierto, porque ya han dicho aquellos con los que pactaron que van a poner sus condiciones también cuando Sánchez consiga alcanzar un pacto para gobernar en España", ha concretado. En su opinión,porque "es un riesgo para la estabilidad territorial en España". "Ayer reconoció que puede haber un adelanto electoral, es decir, él quiere un adelanto electoral", ha afirmado.Además, el presidente del Partido Popular ha criticado que, aunque Quim Torra porque Sánchez "no sabe si va a necesitar sus votos" en caso de que Podemos facilite su investidura.Sobre educación,, una. "Pedimos una inspección educativa con capacidad sancionadora. Si se detecta un libro que no es el que tiene que ser que sea retirado o si un maestro está adoctrinando tiene que ser sancionado", ha comentado.Igualmente,en toda la geografía para que a los niños "se les eduque en español". "Los que tenéis lenguas cooficiales que no sea algo contrapuesto,, no continuemos haciendo una España a garrotazos, dividiendo", ha dicho.El líder del PP también(STEM), "que ahora mismo son las que demandan todo el empleo", y un MIR educativo a nivel nacional para que al acceso a la profesión docente "esté valorada y bien remunerada".