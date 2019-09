Anticorrupción interrogará a Corinna esta semana en Londres por las comisiones del AVE a la Meca

Publicada el 09/09/2019 a las 17:08 Actualizada el 09/09/2019 a las 17:27

Diligencias secretas

Miembros de la Fiscalía Anticorrupción viajarán esta semana a Londres para tomar declaración a la ex amiga del Rey emérito Juan Carlos I, Corinna Zu Sayn Wittgenstein, como testigo en relación a lasde euros que presuntamente mediaron en la adjudicación a una UTE española de la construcción del AVE a la Meca, en Arabia Saudí, según han informado a Europa Press en fuentes jurídicas.La cita se produce después de que Ministerio Público solicitase a la Serious Fraud Office (SFO), la oficina antifraude británica, colaboración para tomar declaración a Sayn Wittgenstein en el marco de las diligencias de investigación incoadas a raíz de la publicación de unos audios en lo amiga del Rey afirmaba que en la adjudicación de esa macro infraestructura en 2011Precisamente, cuando el pasado mes de julio trascendió que Anticorrupción llevaba meses esperando respuesta de la SFO para, el equipo de abogados de la otrora princesa, que reside en Londres, emitió un comunicado en el que desmarcaba a su clienta de la adjudicación del AVE a la Meca e incidía en su voluntad de cooperar en cualquier asunto con la justicia española.El caso se remonta a julio de 2018, cuando se difundieron una serie de audios grabados por el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo en una conversación con el empresario Juan Villalonga y la propia Sayn Wittgenstein. Ella afirmaba quepor la negociación de aquella adjudicación y señalaba a la mujer de un difunto traficante de armas como la encargada de repartir el "pastel".La revelación motivó la apertura de una pieza separada de investigación en el caso Villarejo que instruye la Audiencia Nacional, aunque en septiembre del año pasado se archivaron las actuaciones respecto de Don Juan Carlos porque, por un lado, las afirmaciones sobre él se consideraban "extremadamente débiles" y, por otro, en aquella épocaEl juez no obstante, dio traslado a Fiscalía Anticorrupción para investigar puramente la adjudicación del AVE, pues en la conversación se identificaba tanto el contrato, como las personas, los importes y las posibles mordidas en una información que se complementaba con "otros documentos hallados" durante la instrucción judicial.En respuesta, el Ministerio Público abrió diligencias secretas de investigación a finales de 2018 por la sospecha deen las transacciones comerciales internacionales por parte de las empresas adjudicatarias. Se trata de una fase de investigación previa en la que se dirime si la cuestión debe archivarse o si hay materia como para dar traslado a un juzgado.En este contexto, la Fiscalía preguntará como testigo a Sayn Wittgenstein, que no ha puesto impedimento alguno a declarar y que según las fuentes preguntadas por Europa Press, tiene mucho interés en comparecer ante las autoridades españolas para colaborar con la justicia y de paso, exponer los abusos que dice, se han cometido contra ellaCabe recordar que el propio Villarejo sacó a la luz este asunto en una entrevista televisiva en junio de 2017, cuando contó al programa Salvados que la mujerpor parte del ahora ex director del CNI, Félix Sanz Roldán, porque le reclamaba unos documentos sensibles que ella había a su vez recibido del Rey emérito.Aquella afirmación le valió al comisario unaque se dirime en un juzgado de Madrid ante el que Villarejo ha presentado una declaración jurada de la propia Corinna en la que defiende la veracidad de aquellos comentarios y advierte de que tiene a buen recaudo una serie de cajas con documentación sobre los negocios del Rey emérito, según informó la defensa del policía.En la misma declaración, firmada ante notario, la consultora monaguesca solicitaba declarar como testigo desde Londres, su lugar de residencia, alegando que