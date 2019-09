Casado culpa a Sánchez de la repetición de elecciones y defiende aglutinar el voto de centro-derecha

Publicada el 09/09/2019 a las 09:51 Actualizada el 09/09/2019 a las 11:00

"Soldar ya la fractura del centro-derecha"

El presidente del PP Pablo Casado , ha defendido de nuevo este lunessi se repiten elecciones generales el 10 de noviembre, pero ha advertido de que si los españoles tienen que ir de nuevo a las urnas "las responsabilidades están claras" porque recaerán en Pedro Sánchez , cuya "verdadera ambición", a su juicio, "parece que sigue siendo ser presidente en funciones aunque nada funcione", según informa Europa Press."La responsabilidad era de Sánchez para formar gobierno y la responsabilidad aún ahora de Sánchez es. Y si no lo hace, los españoles tendrán que decidir por qué vuelven a tener que votar ante la incapacidad de alguien para desbloquear la situación. Creo que es importante acabar con esta incertidumbre, que dejen de jugar a aprendices de brujo y, sobre todo con los anhelos y las expectativas de los españoles".Así se ha pronunciado en la presentación de la conferencia del presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno , en un desayuno informativo organizado por Fórum Europa, al que han asistido el secretario general del PP, Teodoro García Egea , el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto , la exministra Fátima Báñez, el exsecretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Alejandro Hernández, y el hijo de la Duquesa de Alba, Cayetano Martínez de Irujo, entre otros.Una vez más, Casado ha argumentado lascomo ya hicieron en Andalucía, para defender la "moderación, la unidad y la prosperidad" de España. "Si el PSOE ha sido capaz de entenderse con Bidlu ERC , cómo no vamos a ponernos de acuerdo los que defendemos España", ha apostillado, para añadir que "es tiempo de soldar ya" la "fractura" del centro-derecha.Coincidiendo con el inicio de declaraciones de la Operación Púnica esta misma semana, el presidente del PP ha subrayado que su partido ha tenido unay ha avisado que no admite "carnés de identidad" por parte de otras formaciones políticas."En el PP no cabe ninguna conducta quey no vamos a tolerar que nadie no haga lo que tenga que hacer", ha señalado, para recalcar que no va a tolerar que los adversarios políticos le intenten hacer