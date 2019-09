Cifuentes defiende que no se llevó "ni un euro de dinero público" y mantiene que no tiene nada que ver con 'Púnica'

Publicada el 09/09/2019 a las 11:04 Actualizada el 09/09/2019 a las 11:53

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes , ha defendido este lunes que no se ha llevado jamás "ni un euro de dinero público" y quecon el caso Púnica, por la que ha sido llamada a declarar en calidad de investigada el 1 de octubre.En una entrevista concedida a Telecinco , recogida por Europa Press, ha desvelado que, para ella, la imputación ha sido "un mazazo", que la disgustó "tremendamente", porque"En el PP lo sabe todo el mundo, en esos años no tuve nada que ver con lani con la... ni con nada de nada", ha asegurado la expresidenta del partido.En concreto, ha explicado que declarará por el contrato de la cafetería de la Asamblea de Madrid, que se realizó cuando ella era vicepresidenta de la Cámara. Cifuentes ha defendido que, como declaró en sede parlamentaria en la comisión de corrupción, en todas las mesas de contratación en las que estuvo se atendió, que no modificó "ni una sola copa" y que tampoco participó en "la elaboración de los pliegos".Pese a que ahora la decisión la tomará el juez, la exdirigente regional ha sostenido que en España el término imputaciónporque cuando se produce ya se está condenado tanto por los medios como socialmente.y ya luego no pasa nada si se te levanta la imputación. El sufrimiento entre medias en lo que se queda", ha manifestado. En este punto, ha indicado que ella va a dar "todas las explicaciones" que sea necesario y ha asegurado que su inocencia "en todas aquellas cosas" de las que le ha acusado "va a quedar clara".