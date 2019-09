Publicada el 09/09/2019 a las 20:23 Actualizada el 09/09/2019 a las 20:59

La comisión, una "máquina de picar carne"

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, ha asegurado este lunes que su partido no se opondrá a lasobre las supuestas irregularidades en Avalmadrid que ha solicitado PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos; aunque ha insistido en que pedirán un informe jurídico al presidente de la Asamblea, Juan Trinidad.La Mesa de la Asambleaque se cree la comisión de investigación, aunque a expensas de que algún grupo se pudiera oponer y dejara en manos del Pleno de la Cámara autonómica su debate, votación y aprobación.Alfonso Serrano, en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlamento madrileño, ha asegurado quea la constitución de esta comisión y que "quien diga lo contrario estará mintiendo".Según se recoge en el artículo 75 del Reglamento, si ningún Grupo Parlamentario manifestara su oposición dentro de un plazo de siete días desde su publicación en el BOCM, la Mesa de la Asambleade la Comisión de Investigación y resolverá sobre las reglas básicas de composición, organización y funcionamiento, así como respecto del plazo de finalización de sus trabajos.Durante la reunión de la Mesa de hoy el PP ha propuesto que, algo que ha apoyado Ciudadanos, pero al faltar un miembro del PP, María Eugenia Carballedo, la petición ha decaído al mostrar su oposición al mismo PSOE y Vox. Así, se ha admitido el primer trámite parlamentario para la creación de la comisión.El portavoz adjunto del PP en la Cámara regional ha indicado quey que por eso plantearon que los servicios jurídicos realizaran un informe. Se ha mostrado "sorprendido" por la actitud del PSOE que no ha atendido a la "cortesía parlamentaria y se han aprovechado de la ausencia de un miembro de la Mesa para sacar adelante esta iniciativa"."¿Qué miedo tienen de que esos trabajos se basen conforme al Reglamento? Seguiremos insistiendo en la necesidad de que haya un informe pero. No hay interés en retrasar sino de hacer las cosas correctamente", ha sostenido.Por ello, ha explicado que el Reglamento permite pedir informe a los órganos de la Asamblea, como la Mesa y la Presidencia, por lo que "una vez que la Mesa ha tirado por tierra" la solicitud de petición del informe ha asegurado que seguirán insistiendo alpara que sea él quien lo solicite.Sobre la posibilidad de que se llame a comparecer a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, a la comisión, Alfonso Serrano ha indicado que ya se verá quién acude a comparecer una vez que se constituya la misma pero que a Más Madrid y a Unidas Podemo. "Me preocupa que siendo conscientes de que se trata de una herramienta de la izquierda y una maquinaria de picar carne haya partidos que se sumen a este vodevil", ha lamentado.