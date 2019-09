ERC se divide entre la petición de un referéndum pactado y la defensa de elecciones plebiscitarias

Publicada el 09/09/2019 a las 13:53 Actualizada el 09/09/2019 a las 13:54

Unidad del independentismo

El diálogo no basta

Referéndum pactado con el Estado

La secretaria general de ERC Marta Rovira , ha considerado este lunes que al 1-O le faltó, a pesar de que para los organizadores la tenía, y ha señalado el 3-O --cuando tuvo lugar el paro de país-- como el día de más consenso."Si una cosa nos faltó el 1-O es que no tuvo legitimidad interna en Cataluña", ha dicho la dirigente republicana en una entrevista a Catalunya Ràdio desde Ginebra (Suiza), recogida por Europa Press, donde ha añadido que el próximo paso, para que no sea un conflicto interno.Además, ha defendido la celebración de unas elecciones refrendarias: "Será necesario volver a pasar por las", y ha asegurado que para hacerlo deben explicar a más gente que la independencia es la única vía posible.La secretaria general ha hecho un llamamiento a la, generar espacios de confianza y no dejar que "la represión vaya entrando".Para Rovira defender una repúblicay ha apostado por la "unidad estratégica, reflexiones con complicidad y lealtad, abandonando los reproches".Preguntada por el apoyo al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez , ha apuntado que es necesario un Gobierno central para avanzar, apostando por el diálogo, pero siendoEl presidente de ERC, Oriol Junqueras , también ha considerado que para forzar al Estado a convocar un referéndum habrá que utilizar la vía del diálogo institucional, aunque"Sabemos que el referéndum de autodeterminación es lay conseguir la independencia, nos lo señalan también a nivel internacional", destacan en una carta publicada en el diario Nació Digital y recogida por Europa Press.Así, Junqueras y Rovira han apuntado que debe empezar una nueva fase, dejando los reproches y trabajando para cerrar un, pasando de una "etapa más defensiva" a volver a tomar la iniciativa, han expuesto."Cuando el Estado rubrique eltiene que comenzar una nueva fase", han avisado, y han subrayado que la formación celebra en otoño su Congreso Nacional que debe servir para seguir fortaleciendo el partido y para superar retos.Para Junqueras y Rovira, la sentencia limitará la, y se tendrá que encontrar "la manera pacífica y democrática de resarcirlos".La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha defendido este lunes celebrar un referéndum de independenciacon el objetivo de "volver a encontrar la legitimidad en las urnas".Vilalta ha sostenido que, como secretaria general, Rovira tiene la misma opinión que el resto del partido, y ha asegurado que esta cuestión genera consenso: "Habrá que volver a pasar por las urnas para culminar el camino hacia la independencia, habrá que encontrar la".