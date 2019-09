PSOE y Unidas Podemos se resisten a descolgar el teléfono y quedan "a la espera" de que el otro llame

Publicada el 09/09/2019 a las 11:28 Actualizada el 09/09/2019 a las 12:38

Unidas Podemos dice que la responsabilidad es del PSOE

El escenario de una investidura sin acuerdo

Quedan apenas dos semanas para que alcanzar un acuerdo de investidura que evite que se convoquen automáticamente unas nuevas elecciones generales, pero la izquierda parece no tener prisa por continuar la negociación. Tras un fin de semana sin contactos entre PSOE y Unidas Podemos, ambos partidos se han instalado en un tira y afloja sobre: los socialistas critican que la coalición morada no les haya remitido aún un documento para responder a su propuesta programática, mientras Unidas Podemos sostiene que es el PSOE quien tiene la responsabilidad de coordinar la negociación y denuncia que los socialistas no les hayan llamado durante el fin de semana.Fue la portavoz de la ejecutiva de Podemos, Noelia Vera, quien confirmó por parte de la formación morada que desde el pasado jueves, cuando se reunieron los equipos negociadores de ambas organizaciones por primera vez desde julio, "no ha habido ninguna comunicación". "Sabemos por los medios que Pedro Sánchez tenía intención de llamar a Pablo Iglesias,, lamentó la portavoz, que insistió en varias ocasiones durante su intervención en que Unidas Podemos sigue "a la espera". "Estamos a cinco minutos de ir en taxi al Congreso" para retomar las conversaciones, unas conversaciones en las que la formación tiene "claro el proyecto programático" a defender, señaló.Vera respondía así a las declaraciones de varios altos dirigentes socialistas, que han asegurado tanto el domingo como este mismo lunes que se encuentran esperando a que Unidas Podemos descuelgue el teléfono para poder reunirse de nuevo. La primera fue la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que el domingo por la noche aseguró en El Objetivo que el PSOE no ha llamadopara estudiar el documento programático que presentó Pedro Sánchez la semana pasada.No obstante, Calvo afirmó que su partido está abierto "a cualquier llamada", y sostuvo que ella misma telefoneará al secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique,Y en los mismos términos se expresó el ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, que aseguró este lunes que "si Unidas Podemos no llama" serán los socialistas quienes lo hagan para fijar la fecha de una nueva reunión que, hoy por hoy, sigue en el aire.Unidas Podemos se niega a que el PSOE le encasquete la responsabilidad de tomar la iniciativa cuando, recuerda el partido, es Sánchez quien tiene el deber de buscar apoyos dado que es el candidato con opciones de ser investido. No obstante, Vera señaló que "quién llama a quién no va a ser una excusa" para retomar las negociaciones, "la plantee quien la plantee". Y, por ello, Unidas Podemospara definir un día y una hora para sentarse en la misma mesa, aunque el partido insiste en que es responsabilidad del PSOE pilotar las negociaciones."Nosotros su documento programático lo hemos trabajado profundamente durante días,, aseguró la portavoz morada, que insistió en que "si Pedro Sánchez y el PSOE tienen a bien llamarnos en este momento tenemos el trabajo hecho". El problema, según Vera, es que el "contenido" y el "tono" de las declaraciones de Calvo y Ábalos indican que hay "escasa" voluntad por parte de los socialistas para que esa negociación fructifique.Pero en cualquier caso, según Vera,si el PSOE se pliega a la condición de Unidas Podemos de retomar la negociación en el punto en el que fracasó en julio, es decir, de integrar dirigentes morados en su gabinete. "Hay máxima disposición" hasta el mismo 23 de septiembre, fecha tope para votar una investidura, sostuvo la portavoz, que quiso poner la pelota en el tejado socialista: "Nosotros no nos vamos a levantar", y "si el PSOE prefiere, por una cuestión electoralista, ir a elecciones, sería una irresponsabilidad".De esta forma, las posiciones siguen inamovibles, y en la semana decisiva que determinará si hay acuerdo o si se celebran las elecciones, PSOE y Unidas Podemos no se mueven ni un milímetro de sus discursos. De ahí que ninguno de ellos haya querido pronunciarse sobre un escenario alternativo : que la formación moradapara, inmediatamente después, pasar a la oposición, una alternativa que los socialistas han rechazado públicamente pero que podría implicar que, si se produce, Sánchez tuviera que declinar un eventual nombramiento del rey como candidato.La portavoz socialista, Adriana Lastra, se limitó a señalar este lunes que no tienen intención de "ir a una investidura sin un acuerdo". Y, ante la posibilidad de que Unidas Podemos ceda sus votos gratis y el rey nombre por ello candidato a Sánchez, Lastra afirmó quePor su parte, Vera esquivó varias preguntas sobre este eventual escenario e insistió en que la posición de la coalición morada es conocida: pacto programático acompañado de entrada en el Gobierno.