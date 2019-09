PSOE y Unidas Podemos se reunirán este martes para retomar la negociación

Publicada el 09/09/2019 a las 16:41 Actualizada el 09/09/2019 a las 16:42

Me ha llamado la Vicepresidenta, Carmen Calvo, para proponernos una reunión mañana por la mañana. Le he dicho que ningún problema por nuestra parte y le he reiterado que seguimos pensando que, si retomamos la negociación donde la dejamos en julio, el acuerdo es cuestión de horas. — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ (@pnique) 9 de septiembre de 2019

Los equipos negociadores del PSOE y Unidas Podemospara la investidura de Pedro Sánchez, según han acordado este lunes la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y el secretario de Acción de Gobierno de la formación morada, Pablo Echenique. Así informaron fuentes de Vicepresidencia del Gobierno y así lo confirmó el propio Echenique en Twitter minutos antes de las 17.00 de este lunes.sobre la hora a la que se celebrará el encuentro ni tampoco sobre el sitio en el que tendrá lugar. Será el primer encuentro que mantengan ambas formaciones después de que el pasado jueves se reunieran durante varias horas en el Congreso de los Diputados sin que hubiera ningún avance. Durante el fin de semana no ha habido ningún contacto y, a lo largo de este lunes, PSOE y Unidas Podemos han mantenido un tira y afloja sobre quién debía llamar al otro para retomar la negociación.En su mensaje de Twitter, Echenique afirmó que su partido no tiene "ningún problema" en reunirse con el equipo negociador de los socialistas, capitaneado por Calvo, pero insistió en la posición de Unidas Podemos, que solo contempla votar a favor de la investidura de Pedro Sánchez si entra en el Gobierno. "Seguimos pensando que,, el acuerdo es cuestión de horas", señaló Echenique.Con motivo de este encuentro,iniciar el martes a Marruecos para preparar la cumbre hispanomarroquí de seguridad que se celebrará en Madrid el próximo 26 de septiembre. La vicepresidenta iba a estar en Marruecos hasta el miércoles por la mañana y por eso informó de que no podría estar en la sesión de control al Gobierno en el Congreso.