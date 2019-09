Zapatero, a favor de que Podemos invista a Sánchez y se siga negociando durante la legislatura

Publicada el 09/09/2019 a las 17:27 Actualizada el 09/09/2019 a las 18:06

Crisis catalana

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha sugerido este lunes que Podemos facilite la investidura de Pedro Sánchez con un acuerdo exigente y después PSOE y Podemos"Se debería hacer un esfuerzo para que hubiera gobierno", ha señalado en una entrevista en LaSexta, recogida por Europa Press. "Es claro que hay una mayoría progresista. Lo sensato es que se invista presidente a Pedro Sánchez y, a partir de ahí,", ha resumido.Zapatero admite que con ese trabajo continuo se retomaría la confianza entre PSOE y Podemos. "Es fundamental para que haya un acuerdo de más estabilidad, ya no ahora, sino pensando en unos meses", ha apuntado. Con todo, entiende que "lo razonable" sería quey haya compromiso de seguir el diálogo. Sobre la opción de una coalición, que exige Podemos, el exlíder socialista ha dicho que no tiene "reparos" en ello, pero ha insistido en que se debe dar si existe un clima de confianza entre ambas formaciones.Ha descrito como "razonable y positiva" que el PSOE ofreciera a Podemos compartir el gobierno, pero entiende que esa propuesta era para ese momento ycon la investidura fallida de julio. "El gobierno se necesita que sea uno en el que no tenga dudas y confíe", ha zanjado.No obstante, Zapatero asegura quepara que se produzca esa fórmula de coalición. Asimismo, entiende que no se puede entrar en el Ejecutivo para "controlarlo", ni "vigilarlo", como aducía Podemos, y ese papel corresponde a la oposición.Por otro lado, a dos días de la Diada, el expresidente ha señalado que percibe algo "nuevo y distinto" en el independentismo y quepara recuperar ese diálogo que contribuya a recuperar la convivencia en Cataluña. "ERC tienen que asumir que tienen que aparcar y dejar en un cajón el proyecto del procés y su pulsión independentista como acción, no como ideología o pensamiento", ha afirmado.Zapatero ha defendido el diálogo político en Cataluña y ha instado a las demás fuerzas políticaspara la crisis en dicha comunidad. Zapatero admite que su principal crítica a PP y Cs es el escaso respaldo mostrado hacia el Gobierno en funciones sobre la crisis catalana."Tengo poca esperanza en Albert Rivera después de todo lo que le oímos día a día, pero espero un ejercicio de madurez política de Pablo Casado para abordar un diálogo a fondo en Cataluña con Pedro Sánchez. Casado es quien más tienen que dar porque", ha señalado.Por último, Zapatero espera que la sentencia del Tribunal Supremo sobre el juicio del procés independentista catalán "sepa gestionarse" y no se acabe vinculando esta decisión al"No puede ser un elemento que impida el único factor que da esperanza para la convivencia en Cataluña, que es el diálogo y el entendimiento", ha sentenciado.