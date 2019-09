Andalucía investiga si el fallecimiento de una persona debido a meningitis por listeria está vinculado al brote

Publicada el 10/09/2019 a las 17:47 Actualizada el 10/09/2019 a las 18:13

Se ha llamado ya a 20.958 gestantes

Ningún caso de infección por la marca Sabores de Paterna

La alerta sanitaria

Consejos a la población

La Consejería de Salud y Familias está investigandolas causas delde un vecino de Granada después de que la necropsia haya establecido el, ya que la vinculación de este caso al brote esen este momento. Salud señala que ha enviado la muestra de este paciente al Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud de Carlos III para que establezca ely su relación o no con este brote, según informa Europa Press.Además, a través de un comunicado, el departamento que dirigeha destacado que el número de pacientes ingresados por el brote de listeriosis se hade un modo importante en las últimas horas, de modo que en la actualidad se encuentran, cuando el día anterior la cifra era de 52, de manera que el descenso en solo 24 horas ha sido del 29%.Estos datos contrastan con losque se registraron el 25 de agosto, cuando se alcanzó la cifra más alta, señala Salud, que añade que esta bajada de hospitalizaciones "también es firme" entre las, ya que hoy se cuentan 16, cuando el día anterior la cifra era de 25 (la reducción es del 36%).La Consejería informa también de que el número total de pacientes con Listeria monocytogenes es de, uno más que el día anterior, ya que este lunes fue notificado un, que corresponde al de una mujer embarazada que consumió carne mechada de la marcael día 4 de agosto. La paciente ha dado a luz a un niño, que en la actualidad se encuentra en estudio (no está confirmado que tenga infección por listeriosis) y que está recibiendoLamuestra que el brote se concentra en la provincia de, con 173 casos, lo que supone el 82% del total, seguido de Huelva (17), Cádiz (11), Granada (5) y Málaga (5).Por su parte, la distribución por provincias de loses de 29 en Sevilla, tres en Málaga, tres en Cádiz, uno en Granada, uno en Huelva y ninguno en Jaén, Córdoba y Almería.El portavoz del Gabinete Técnico sobre el brote creado por la Consejería de Salud y Familias,, ha señalado que "los datos siguen siendoy confirman laaunque no se ha terminado". Cisneros ha hecho esta valoración durante la reunión del Gabinete Técnico celebrada esta mañana en la Consejería de Salud y Familias.Lapara el tratamiento de embarazadas asintomáticas, puesto en marcha por la Consejería la pasada semana, da ya sus primeros resultados. Así, el doctor José Miguel Cisneros ha informado al Gabinete Técnico de que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha contactado ya con, de las que a 949 se les ha recomendado tratamiento con amoxicilina por vía oral."Este trabajo con las embarazadas es extraordinario, como reflejan las cifras, y ha sido posible gracias a la profesionalidad de los médicos de familia, los ginecólogos y las matronas, así como al comportamiento ejemplar de las mujeres embarazadas", ha señalado Cisneros.Por otra parte, Salud ha informado de que por el momento no hay ningún caso de infección por Listeria monocytogenes atribuible a la marca de carne mechada Sabores de Paterna, sobre cuyos productos se estableció la alerta alimentaria el pasado viernes 6 de septiembre.La alerta sobre la carne mechada de esta marca con sede en Paterna de Rivera (Cádiz) se decretó por el hallazgo de unpara Listeria monocytogenes (11000 ufc/g) en una muestra de cinco tomadas de este producto en la, en una inspección de los funcionarios de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Salud y Familias.Se ha procedido a la, a la retirada del mercado y a la investigación de esta contaminación alimentaria. El mismo viernes 6 de septiembre, a las 12.58 horas, se comunica esta alerta al Ministerio de Sanidad que da acuse de recibo de esta comunicación.El día 15 de agosto, la Consejería de Salud y Familias, a través de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, decretó la alerta sanitaria sobre el producto de carne mechada con el nombre comercial La Mechá, fabricado por la firma, con domicilio en Sevilla capital, tras comprobar que este producto era el agente causante de los brotes de listeriosis registrados en las últimas semanas.Desde ese momento, la Consejería ha informado a los ciudadanos de que, sobre el que la Consejería procedió entonces a su inmovilización y retirada del mercado. La producción de la carne mechada deLa Mecháel 14 de agosto.El pasado viernes, la Consejería de Salud y Familias amplió la alerta sanitaria a los productos distribuidos por la empresaque comercializa la carne mechada fabricada por Magrudis, con una presuntay a la información sobre el origen de la carne.Al tiempo, la Consejería ha procedido a la inmovilización del producto en las instalaciones de esta distribuidora y a la retirada del mismo. Salud y Familias ha remitido una denuncia a la Fiscalía por este envasado de los productos de Magrudis. Asimismo, la Consejería ha ampliado la alerta ade la empresa Magrudis.Esta decisión se tomó tras tener conocimiento de que Magrudis fabricaba al menos dos productos ques facilitados a la Consejería a través del Ayuntamiento de Sevilla. El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha dado instrucciones paraestos hechos ante la Fiscalía.La Consejería de Salud y Familias recuerda a los ciudadanos la necesidad de seguir unasy especialmente las relacionadas con la manipulación y el consumo de los alimentos.Igualmente, la Consejería agradece la contribución de la población por el uso responsable de los servicios sanitarios y resalta laque están realizando los profesionales del sistema sanitario.Desde la Consejería de Salud y Familias se agradece nuevamente la excelente labor que están realizando los profesionales, y se destaca el apoyo a la gestión de esta alerta sanitaria por parte de distintas sociedades científicas y organizaciones profesionales.