Publicada el 10/09/2019 a las 11:16 Actualizada el 10/09/2019 a las 11:44

La vicepresidenta del Gobierno,, ha acusado a Podemos de mantener una postura inflexible, porque sólo les interesa una coalición de gobierno, que, a su juicio, busca un "cogobierno". Estas declaraciones llegan poco antes de que dé inicio la reunión de este martes entre el comité negociador del PSOE y el de Podemos parala investidura de Pedro Sánchez.En una entrevista en Telecinco , recogida por Europa Press, la vicepresidenta ha insistido en que por el PSOE "no va a quedar" que haya gobierno. "Nos hemos movido, mientras, y desde el principio dijo que quería un cogobierno", ha criticado."Desde el primer momento quiere un gobierno de dos metido en uno, donde la vicepresidencia de Podemos se haga cargo de sus ministerios", ha afeado sobre la posición de la formación 'morada'.Calvo ha subrayado quey, sin embargo, ha defendido que cuando el PSOE ofreció una coalición en julio fue porque "movió pieza" y propuso una fórmula "razonable".Así, ha minimizado que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, diera entonces un paso al lado en su exigencia de entrar en el gobierno, asegurando que "automáticamente" pidió la vicepresidencia para la dirigente de Podemos Irene Montero.Calvo cree que Podemos rechazó la coalición en el mes de julio después de "controlar mal las estrategias, las expectativas y el tiempo". A su juicio, Podemos "no gestionó bien" la situación y por ello Pedro Sánchez se quedó en la "frustración" de no ser investido., ha señalado.Igualmente, ha afeado el tono de Pablo Iglesias cuando dijo en una entrevista este lunes que confiaba en que en el último momento los socialistas rectifiquen y ofrezcan compartir el Ejecutivo. Calvo ha censurado que Iglesias se exprese empleando el "imperativo" y ha insistido en que el PSOE no se plantea la negociación como "ganar o perder".En otra entrevista en Onda Cero , ha afirmado antes de la reunión de este martes entre PSOE y Podemos que le gustaría que hubiera "fumata blanca" porque. Por ello, ha reclamado a la formación 'morada' que "dé el paso" para al fin tener un Gobierno."Queremos configurar un Gobierno lo antes posible porque está todo preparado y tenemos la maquinaria un poco gripada por el bloqueo", ha señalado.Según Celaá, el planteamiento que hace Pedro Sánchez para conformar un Ejecutivo con Podemos tiene "todos los elementos que pudieran ser susceptibles de ser afirmados o conveniados", por lo quepara al fin tener un Gobierno.Con respecto a la oferta que el PSOE realizó a Podemos en julio para un Gobierno en coalición, que incluía tres ministerios y la vicepresidencia de Asuntos Sociales, la portavoz del Ejecutivo ha declarado que no fructificó por lamostrada por Podemos hacia el PSOE durante las negociaciones. "¿Usted ha visto que alguna vez algún candidato haya querido entrar a un Gobierno afirmando que no confía en la formación política que va a llevar ese Gobierno?, ha preguntado de forma vehemente.Además, Celaá ha reconocido queporque si el PSOE aceptaba se constituiría "otro centro de Gobierno". "Se podía haber hecho –la coalición–, pero con una gran irresponsabilidad. Lo responsable es tratar de configurar un solo Gobierno sólido y para esto no había condiciones", ha sentenciado.