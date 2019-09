Telefónica propone un plan de bajas voluntarias para mayores de 53 años y prevé ahorrar 220 millones al año

Publicada el 10/09/2019 a las 17:08 Actualizada el 10/09/2019 a las 17:48

Telefónica España propondrá a los sindicatos, en el marco de la negociación del nuevo convenio colectivo, un nuevo plan que, ente otras medidas, contemplay que tendrá un coste previsto de 1.600 millones de euros, aunque registrará ahorros anuales de 220 millones desde 2021.Este plan, debatido este martes en el marco de la reunión del consejo de administración de la compañía, está orientado a evolucionar la plantilla y adaptarla los desafíos del futuro, para lo que se intentará simplificar el actual marco laboral y llevar a cabo unLa compañía estima que este programa, con las mismas condiciones que el anterior, tendrá un, aunque los ahorros anuales promedio de gastos directos se situarán en el entorno de 220 millones de euros a partir de 2021. "En cualquier caso, el impacto en generación de caja sería positivo desde el primer año si bien dependerá de las condiciones finales negociadas y el grado de adhesión del plan", apunta."El convenio colectivo firmado hace cuatro años nos ha permitido grandes avances y nos ha dotado deen este período. Pero ahora tenemos que ser más ambiciosos y evolucionar hacia una compañía más digital y preparada para los desafíos futuros", explicó el presidente de Telefónica España, Emilio Gayo.De esta forma, la intención de la entidad es dotar de nuevas habilidades a los trabajadores y continuar en losde procesos. La previsión es que en los próximos años más de la mitad de sus ventas se generen a través de canales digitales y que cada vez más usuarios se relacionen con la compañía desde la app MiMovistar.Telefónica, que seguirá implementando nuevos despliegues de fibra y el apagado progresivo de la red de cobre y de las primitivas redes de telefonía móvil, señala que el plan tiene el objetivo dea las necesidades de los desafíos del futuro.De esta forma, la corporación pondrá en marchapara mejorar las capacidades de los trabajadores y aprovechar las oportunidades que ofrecen los empleados actuales, por lo que ofrecerá a los representantes sindicales llevar a cabo "el mayor programa de formación desarrollado en España, cuyo contenido se decidirá de forma conjunta".Esta iniciativa supondrá que más de, centrándose en áreas como seguridad, robotización, analytics, desarrollo web, consultoría de negocio, capacidades en TI o metodología Agile.También se mejorarán las habilidades de trabajadores, para lo que el presupuesto de formación se duplicará y las horas dedicadas a ello por empleadoa lo largo del período de implementación del plan.Por otro lado, al compañía destacó que el nuevo convenio debe dotar de unen los próximos años, en línea con lo logrado con el documento anterior, y que permita una gestión "más flexible" y que avance en la diversidad.Por ello, la firma tiene intención de poner en marcha unde empleo para un período de un año para trabajadores de 53 años, que tendrá carácter voluntario y cuyas condiciones concretas se decidirán en el marco de la negociación.Telefónica, que, destacó que también quiere desarrollar un programa para que su personal pueda ofrecer directamente determinados servicios, "con el fin de asegurar la calidad del servicio que presta al cliente", lo que supondrá la generación de mayores eficiencias.Finalmente, la empresa aseguró que todas estas propuestas se presentarán en la reunión de la mesa del convenio colectivo queEl sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha defendido que el proceso de negociación del II Convenio de Empresas Vinculadas de Telefónica (a aplicar en Telefónica España, Telefónica Móviles España y Telefónica Soluciones) rpara que puedan afrontar con serenidad el futuro más inmediato en un momento "tan convulso".La organización sindical apuesta porcomo algo "fundamental" en estos tiempos "revueltos", así como por la mejora del poder adquisitivo, a tenor de las cuentas de la empresa. Además, resalta que la no movilidad geográfica interinsular o interprovincial "cobra aún más importancia" que en convenios anteriores.En este sentido, destaca que, en caso de que hubiera salidas de la empresa, estas tendrían que ser "con garantías y", es decir, "universales, voluntarias y que enlazasen con la jubilación", mientras que las condiciones económicas también deben estar "en paralelo con las anteriores", lo que, según CCOO, "todo indica que va a ser así".No obstante, el sindicato demanda mejoras en el nuevo convenio en temas como la, las condiciones de los jóvenes o un plan de igualdad. "En teletrabajo queremos exigirle a la empresa un mayor compromiso y que se tome en serio esta herramienta de trabajo", destaca.UGT ha confirmado este martes que al Plan de Suspensión Individual (PSI) que propone Telefónica, los nacidos en 1966 (unas 2.200 personas) y los nacidos en años anteriores (unas 2.000 personas), lo que permitirá que podrán beneficiarse de dicho plan aquellos empleados que no pudieron participar en anteriores ERE o PSI.En un comunicado, el sindicato asegura que con esta medida la compañía pretende uncon el que paliar la "difícil situación económica" que atraviesa el grupo Telefónica en España y con la que trata de recuperar la confianza de los inversores y accionistas."Las fuerzas sindicales se ven, una vez más, ante la disyuntiva de tener que afrontar un nuevo plan de adecuación de plantilla que impactará directamente, lamentó UGT, tras asegurar que no rehuirá una negociación para obtener las mejores condiciones para los trabajadores que decidan adherirse al PSI, así como garantizar las condiciones laborales para los que continúen en la empresa.Por tanto, para el sindicato cualquier posibilidad de acuerdo pasa por mantener los principios de "voluntariedad, universalidad y no discriminación" establecidos en planes anteriores, así como prolongar las condiciones firmadas en el pasado PSI, y mantener la referencia de las condiciones económicas y sociales para la plantilla que permanezca, o lo que es lo mismo, firmar el II Convenio de Empresas Vinculadas de Telefónica, que no externalice actividades y que suponga unde la plantilla.Asimismo, demanda que el nuevo convenio concrete, que aumente el teletrabajo, un nuevo modelo comercial, internalización de actividad que garantice la viabilidad de la plantilla, plan de formación con un contenido actualizado, un nuevo Plan de Igualdad actualizado, la actualización y mejora del procedimiento de actuación en supuestos de acoso laboral, sexual y por razón de sexo en el trabajo y la desaparición de la brecha salarial indirecta, mediante el fomento del uso por hombres y mujeres de los permisos retribuidos por causa legal.