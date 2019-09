Von der Leyen promete una Comisión "geopolítica" para la que contará con ocho vicepresidencias

Publicada el 10/09/2019 a las 13:44 Actualizada el 10/09/2019 a las 14:22

Justicia, para el comisario belga

La presidenta electa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha prometido este martes que su Ejecutivo tendrá una perspectiva "geopolítica", capaz de, para lo que contará con ocho vicepresidencias, aunque solo tres de ellas ejecutivas: la climática del socialista holandés Frans Timmermans, la digital de la liberal danesa Margrethe Vestager y la económica del conservador letón Valdis Dombrovskis.El Colegio de Comisarios que el 1 de noviembre tomará el relevo del que preside ahora el luxemburgués Jean-Claude Juncker no solo será, sino que también responde al compromiso de paridad asumido por la alemana, con 13 mujeres –incluida la propia Von der Leyen– y 14 hombres sentados alrededor de la mesa del Colegio de Comisarios.La composición de Von der Leyen incluye al ministro saliente de Asuntos Exteriores español,, como vicepresidente y Alto Representante de Política Exterior de la UE. Este es el único puesto que ya se conocía, ya que su designación como jefe de la diplomacia europea fue pactado antes del verano por los líderes de la UE."Quisiera que la Comisión pudiera ser flexible, ágil y moderna", ha dicho Von der Leyen en una rueda de prensa en Bruselas para presentar a su futuro equipo, del que ha asegurado que estará "comprometido" con los intereses de los europeos, que viajará a todos los Estados miembros.Para ello, Von der Leyen apuesta por un Colegio cimentado sobre ocho vicepresidencias, de las que solo tres serán ejecutivas. Timmermans liderará elcon la aspiración de convertirse en el primer continente "neutro" en su impacto medioambiental, una estrategia que deberá ser transversal y para la que trabajará con los comisarios de Agricultura, Salud, Transporte, Energía o Cohesión, entre otros.En el caso de Vestager, la danesa no solo asumirá la vicepresidencia responsable de la, sino que conservará bajo su mando la potente cartera de Competencia, desde la que ya esta legislatura se ha enfrentado a multinacionales como Google o Amazon.Dombrovskis, por su parte, mantiene su peso como vicepresidente económico responsable de asuntos financieros y contará con el socialista italiano Paolo Gentiloni como comisario de Economía, después de que lasse hayan mitigado con el cambio de Gobierno en Italia.El resto de vicepresidencias, sin poderes ejecutivos éstas, son para el eslovaco Maros Sefcovic –Relaciones Interinstitucionales–, la checa Vera Jourova –Valores y Transparencia–, el griego Margaritis Schinas –Inmigración– y la croata Dubravka Suica –Democracia y Demografía–.De este modo, las cuestiones que afecten al respeto del Estado de derecho en la Unión Europea quedarán bajo la tutela de Jourova, la política checa que en la legislatura que acaba controló la cartera de Justicia.Cuestionada por cómo interpretar que sea una comisaria del este quien asuma la responsabilidad de un pilar que ha enfrentado a Bruselas con Polonia y Hungría, Von der Leyen ha defendido que existe un claro consenso respecto a que Jourova es "muy independiente", que ha trabajado de manera "excedente".Jourova trabajará de la mano para proteger el Estado de derecho en la UE con el comisario belga, el liberal Didier Reynders, que recibe la cartera de Justicia, según ha explicado la presidenta de la Comisión electa. Reynders será el responsable depara revisar las reglas de las euroórdenes.El comisario irlandés, Phil Hogan, por su parte, que en el Ejecutivo de Juncker decidió sobre las cuestiones de Agricultura, pasa ahora a controlar Comercio, de modo que quedarán bajo su mandoo la ratificación del acuerdo de libre comercio con los países de Mercosur.En el reparto de carteras no ha sido tenido en cuenta, país queporque Londres mantiene la determinación de abandonar la Unión Europea el próximo 31 de octubre, haya o no hay para entonces un acuerdo que permita un Brexit ordenado.En cuanto al equilibrio entre familias políticas,–con 10 comisarios–, seguido del Partido Popular Europeo (PPE), con 9.Tras ellos se sitúa la Alianza de Liberales y Demócratas Europeos (ALDE), con 6, mientras que los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) y Los Verdes tendrán un representante cada uno.El diseño de Von der Leyen para conducir la Comisión durante los próximos cinco años necesita aún el visto bueno del Parlamento Europeo para ser constituido.Por ello,entre el 30 de septiembre y el 8 de octubre y el pleno de la Eurocámara votará en su sesión de octubre, probablemente el día 23, si da luz verde a este Colegio.